La lliçó d’estil de les veteranes dels Oscars

260x366 Agnes Varda Agnes Varda

La dictadura de la joventut acapara cada cop més la indústria de l’entreteniment, fins al punt que la nova celebrity per excel·lència és la nena que fa el paper d’Eleven a la sèrie de Netflix Stranger things, sobre la qual les revistes i webs del cor nord-americanes han publicat a tota pàgina que ja té nòvio. Millie Bobby Brown té només 14 anys i ja és una icona mundial que protagonitza editorials de moda i anuncis. Una situació que no viuen moltes actrius a partir dels 30 o 35 anys, quan els comença a baixar la feina, tant com a intèrprets com per a la resta de feines col·laterals a l’ofici. Per exemple, la publicitat o la televisió. Sectors dels quals se les exclou més, denuncien, que als seus companys homes.

En la gala dels Oscars d’ahir a la matinada va quedar clar que injusta que és aquesta situació, ja que van ser diverses les actrius d’edat madura que van donar una lliçó estilística i també de magnetisme. Una d’elles ser Allison Janney, de 58 anys, que va enlluernar amb un Reem Acra vermell que tenia com a argument principal dues mànigues acampanades fins a terra i amb talls al lateral interior. La guanyadora de l’Oscar a la millor actriu de repartiment va triomfar en bona part gràcies al fet de no rebutjar un estilisme que algú podria atribuir a una edat més jove per ser massa cridaner o cenyit.

El mateix color va elegir Meryl Streep, que va lluir un generós escot en un Dior que se li arrapava al cos amb un cinturó estret. Les ulleres, la màniga tres quarts i els cabells blanquinosos donaven més entitat a l’actriu, de 68 anys, que no hauria millorat gens si hagués portat lentilles o s’hagués tenyit.

També va tenir un gest discret però valent Frances McDormand, que va anar a la gala sense maquillar ni passar per la perruqueria. La guanyadora de l’Oscar com a millor actriu -vestida amb un còmode i fora de tendències vestit negre i daurat- no va sobreproduir-se per dissimular els seus 60 anys. El seu màxim argument de bellesa va ser la tranquil·litat que sol conferir l’experiència.

En aquest sentit, la líder va ser Agnes Varda, que amb 89 anys va ser de llarg la més moderna de la vetllada. Tant per l’ outfit elegit com per la manera de complementar-lo. Un tres peces d’inspiració pijamera de la firma italiana Gucci ple de flors va ser la seva carta de presentació davant d’un Hollywood rendit als seus peus per la seva actitud alegre i jovial, així com pels seus cabells bicolors i les seves ulleres.

Uns cabells blancs que només sumaven van ser l’ingredient essencial del look de Helen Mirren, que als 72 anys va destacar per una sobrietat elegant i gens avorrida. Sense tapar-se les taques solars de les mans amb maquillatge ni haver-se fet un lífting ad hoc per a la gala, la britànica va triomfar amb un total look blau plom arrapat al cos.