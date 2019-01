La llista completa de les nominacions dels Oscars

Consulta aquí totes les nominacions als Oscars, la cerimònia de lliurament dels quals se celebrarà el 24 de febrer a Los Angeles.

Millor pel·lícula

'Infiltrado en el KKKlan', de Spike Lee

'Black Panther', de Ryan Coogler

'Bohemian Rhapsody', de Bryan Singer

'La favorita', de Yorgos Lanthimos

'Green book', de Peter Farrelly

'Roma', d'Alfonso Cuarón

'Ha nacido una estrella', de Bradley Cooper

'El vicio del poder', d'Adam McKay

Millor direcció

Alfonso Cuarón per 'Roma'

Yorgos Lanthimos per 'La favorita'

Spike Lee per 'Infiltrado en el KKKlan'

Adam McKay per 'El vicio del poder'

Pawel Pawlikowski per 'Cold war'

Millor actor

Christian Bale per 'El vicio del poder'

Bradley Cooper per 'Ha nacido una estrella'

Rami Malek per 'Bohemian Rhapsody'

Viggo Mortensen per 'Green book'

Willem Dafoe per 'At eternity's gate'

Millor actriu

Yalitza Aparicio per 'Roma'

Glenn Close per 'La buena esposa'

Olivia Colman per 'La favorita'

Lady Gaga per 'Ha nacido una estrella'

Melissa McCarthy per '¿Podrás perdonarme algún día?'

Millor actor secundari

Mahershala Ali per 'Green book'

Adam Driver per 'Infiltrado en el KKKlan'

Sam Elliott per 'Ha nacido una estrella'

Richard E. Grant per '¿Podrás perdonarme algún día?'

Sam Rockwell per 'El vicio del poder'

Millor actriu secundària

Amy Adams per 'El vicio del poder'

Marina de Tavira per 'Roma'

Regina King per 'El blues de Beale Street'

Emma Stone per 'La favorita'

Rachel Weisz per 'La favorita'

Millor guió original

'La favorita'

'El reverendo'

'Green book'

'Roma'

'El vicio del poder'

Millor guió adaptat

'Infiltrado en el KKKlan'

'¿Podrás perdonarme algún día?'

'Ha nacido una estrella'

'La balada de Buster Scruggs'

'El blues de Beale Street'

Millor fotografia

'Cold war'

'La favorita'

'Roma'

'Ha nacido una estrella'

'Obra sin autor'

Millor muntatge

'Bohemian Rhapsody'

'Infiltrado en el KKKlan'

'La favorita'

'El vicio del poder'

'Green book'

Millor disseny de producció

'Black Panther'

'La favorita'

'First man'

'El regreso de Mary Poppins'

'Roma'

Millor música original

'Infiltrado en el KKKlan'

'Black Panther'

'El blues de Beale Street'

'Isla de perros'

'El regreso de Mary Poppins'

Millor cançó original

'All the stars’, de Kendrick Lamar i SZA, per a 'Black Panther'

'I'll fight', de Diane Warren i Jennifer Hudson, per a 'RBG'

'The place where lost things go', de Marc Shaiman i Scott Wittman, per a 'El regreso de Mary Poppins'

'Shallow', de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt i Benjamin Rice, per 'Ha nacido una estrella'

'When a cowboy trades his spurs for wings', de Willie Watson i Tim Blake Nelson, per a 'La balada de Buster Scruggs'

Millor muntatge de so

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'First man'

'Roma'

'Ha nacido una estrella'

Millor mescla de so

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'First man'

'Un lugar tranquilo'

'Roma'

Millor pel·lícula de parla no anglesa

'Cafarnaúm', de Nadine Labaki (Líban)

'Cold War', de Pawel Pawlikowski (Polònia)

'Obra sin autor', de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanya)

'Roma', d'Alfonso Cuarón (Mèxic)

'Un asunto de familia', de Hirokazu Kore-eda (Japó)

Millor documental

'Free solo', de Jimmy Chin i Elizabeth Chai Vasarhelyi

'Hale county this morning, this evening', de RaMell Ross

'Minding the gap', de Bing Liu

'Of fathers and sons', de Talal Derki

'RBG', de Betsy West i Julie Cohen

Millor pel·lícula d'animació

'Els Increïbles 2', de Brad Bird

'Isla de perros', de Wes Anderson

'Mirai', de Mamoru Hosoda

'En Ralph destrueix internet', de Rich Moore i Phil Johnston

'Spiderman. Un nou univers', de Bob Persichetti, Peter Ramsey i Rodney Rothman

Millor curt d'animació

'Animal behaviour', d'Alison Snowden i David Fine

'Bao', de Domee Shi

'Late afternoon', de Louise Bagnall

'One small step', d'Andrew Chesworth i Bobby Pontillas

'Weekends', de Trevor Jimenez

Millor curtmetratge

'Detainment', de Vincent Lambe

'Fauve', de Jeremy Comte

'Marguerite', de Maianne Farley

'Madre', de Rodrigo Sorogoyen

'Skin', de Guy Nattiv

Millor curtmetratge documental

'Black sheep', d'Ed Perkins

'End game', Rob Epstein i Jeffrey Friedman

'Lifeboat', de Skye Fitzgerald

'A night at the garden', de Marshall Curry

'Period. End of Sentence', de Rayka Zehtabchi

Maquillatge i perruqueria

'Border'

'Mary Queen of Scots'

'El vicio del poder'

Vestuari

'La balada de Buster Scruggs'

'Black Panther'

'La favorita'

'El regreso de Mary Poppins'

'Mary Queen of Scots'

Efectes visuals

'Vengadores: infinity war'

'Christopher Robin'

'First man'

'Ready player one'

'Solo: una història de Star Wars'