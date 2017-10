Tot i ser considerat un mestre, el nord-americà Richard Estes (Kewanee, Illinois, 1932) no afluixa, com es pot veure en la selecció de la seva obra recent que la galeria Marlborough de Barcelona acull fins dissabte. “Encara se’m plantegen els mateixos reptes que he tingut sempre, en els quals segueixo treballant: fer les coses ben fetes i aconseguir una bona composició -afirma Estes-. Quan deixo de treballar en un quadre, no és perquè n’estigui satisfet, sinó perquè veig que l’estic empitjorant. Aleshores m’aturo, me n’oblido durant uns mesos i després hi torno. Aleshores penso que potser no és tan dolent com em semblava”. En aquesta relació amb les pròpies obres, Estes té un truc per agafar distància durant el procés creatiu: “Pintar requereix temps, i quan treballes en alguna cosa és difícil veure-la amb objectivitat perquè hi estàs massa a prop. Quan passo massa temps treballant en una pintura me la miro davant un mirall; donant-li la volta pots veure moltes coses que no havies vist”.

Les catorze pintures exposades a la Marlborough estan datades entre l’any 2007 i aquest any -estan a la venda a partir de 110.000 euros-, i recullen la temàtica predilecta d’Estes: els carrers de Nova York i, sovint, les vides anònimes dels seus habitants. Aquestes pintures, protagonitzades per vagons de metro, gratacels i carrers plens de cotxes i vianants, i també unes altres dedicades a icebergs de l’Antàrtida, tenen totes la llum clara i nítida tan característica de l’artista. “La llum és el veritable tema de la pintura. No ho són els temes polítics, emocionals i literaris. Realment el tema és la llum”, diu. Tot i centrar-se en Nova York, Estes no està obsessionat a representar-ne uns llocs concrets o que puguin ser emblemàtics. “Realment no escullo els llocs. Passejo i faig fotografies. Després, les passo a l’ordinador, les classifico per lloc i per data i torno a copiar les que m’agraden a una carpeta. Puc seleccionar 20 o 30 fotografies d’alguna cosa que vaig fotografiar ahir o fa deu anys”.

També en aquesta feina preparatòria, el pas del temps torna a ser un factor determinant. “Dec tenir unes 5.000 fotografies, i veig les possibilitats que poden tenir quan les deixo reposar. Em porta un temps decidir què en faig, i a vegades en trio algunes que d’entrada no m’havien semblat bones, perquè de sobte m’adono que en puc treure alguna cosa bona”. Independentment del moment en què les va fer, les fotografies tenen un tret en comú: acostumen a ser d’exteriors. “Els interiors m’avorreixen. Has d’escalfar per fer fotos, les bones arriben després d’hores de caminar. Acostumo a passejar per les mateixes zones, però un lloc mai no és el mateix, la llum canvia, tot el que passa canvia. És una qüestió de pura casualitat: veus alguna cosa que uns minuts després haurà desaparegut per sempre”, explica.

Estes acostumava a sortir a fer fotografies els diumenges a primera hora del matí, per poder capturar els carrers i els llocs pràcticament buits. Ara surt al carrer amb la càmera un cop al mes. Durant els seus viatges també ha trobat nous atractius: l’any 1988 va pintar una vista de Barcelona des d’una de les torres de la façana del Naixement de la Sagrada Família, i també n’ha pintat de ciutats com París, Londres, Venècia, Chicago i San Francisco.

Jocs de reflexos i perspectives

L’exposició a la galeria Marlborough és la primera de l’artista, que està considerat un dels fundadors del fotorealisme, a Barcelona. A l’Estat és conegut per la retrospectiva que el Museu Thyssen li va dedicar l’any 2007. A més de la llum, els reflexos damunt superfícies metàl·liques i vidres i els jocs de perspectives són uns altres trets característics de la seva obra. “Ni jo mateix entenc el que faig, i em pregunto quin sentit té reproduir una cosa. Es tracta d’una reproducció de la realitat, i diuen que les meves pintures s’assemblen a fotos, però no ho són”, diu. Malgrat que no atribueix cap simbolisme específic a les seves pintures, és inevitable trobar-hi una càrrega poètica, per exemple, en les traces de la seva mà damunt la tela, arran dels petits canvis de textura que es poden produir en tan sols uns centímetres de tela. I també en el seu regust genuïnament americà.

Els petits accidents pictòrics de les teles d’Estes fan pensar en un artista d’una tradició molt diferent, però que admira: Antonio López, que sovint ha fet molt explícites en les pintures les vicissituds del procés creatiu. “És un pintor meravellós. Tant de bo pogués fer el que fa ell, m’agradaria poder fer els seus núvols. Sé que treballa durant anys en una obra i que la seva pintura és el fruit d’uns esforços enormes. En canvi, jo com a màxim treballo tres mesos i les meves pintures són molt petites”, explica.

La formació artística de Richard Estes es remunta a quan tenia 20 anys i es va traslladar a Chicago, on va ingressar a l’escola d’art de l’Art Institute de Chicago l’any 1952. Sis anys després es va mudar a Nova York, i abans de dedicar-se a l’art va treballar com a dissenyador gràfic i il·lustrador publicitari. Actualment segueix vivint a Nova York i passa part de l’any a Maine, que també s’ha convertit en un tema de la seva obra.