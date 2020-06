Localitzen dos fragments del Meteorit de Barcelona, que va caure el 25 de desembre de 1704

El 25 de desembre de 1704, a les cinc de la tarda, no hi havia ni un núvol al cel. De sobte, va refulgir una enorme bola de foc, van aparèixer núvols de fum i es va sentir un so estrident. Primer, segons els testimonis, va ser com el so del foc d’artilleria i després com l’espetec dels mosquetons. Alguns ho van interpretar com un missatge del cel: era el dia de Nadal i Europa estava immersa en la Guerra de Successió. Malgrat que austriacistes i borbònics ho van intentar utilitzar políticament, en realitat era un meteorit que es va batejar amb el nom de Meteorit de Barcelona i del qual fins avui es creia que no se n’havia preservat cap fragment.

El meteorit es va observar des de Marsella fins a Barcelona i va caure a l’actual municipi de Terrassa. Va deixar un rastre de “pedres” de color negre que es creien perdudes i que ara, tres segles després, han estat localitzades entre les col·leccions del gabinet de curiositats de la família Salvador.

Localitzats en un pot de vidre

La troballa ha estat publicada a la revista Meteoritics and Planet Science. Es tracta de dos fragments de meteorit que han estat analitzats i a través dels quals s’ha fet una descripció petrogràfica i geoquímica del meteorit. Segons els estudis que s’han fet, els fragments estan formats per silicats i petites partícules metàl·liques que corresponen a una condrita ordinària. Per tant, l’asteroide primitiu hauria arribat a la Terra procedent d’algun lloc entre les òrbites de Mart i Júpiter. El meteorit és el setè més antic que es conserva a tot el món i el tercer més antic conservat a Europa. Els autors han comparat les restes del meteorit de Barcelona amb els quatre meteorits que se sap que han caigut o s’han trobat a Catalunya: els caiguts a Nulles (Alt Camp) el 1851 i a Canyelles (Garraf) el 1861, i els trobats a Girona el 1899 i al Garraf el 1905. L’estudi conclou que cap d’aquests fragments pot ser confós amb el meteorit del 1704. Els dos fragments del Meteorit de Barcelona, que pesen 50 i 34 grams, respectivament, s’han trobat en un pot de vidre mentre es documentava la col·lecció de curiositats de la família Salvador. Al pot també hi havia un sobre que contenia una etiqueta incompleta i mig esborrada, en la qual encara es podia llegir "Pe[d]ra [que ca]ygué d’un […] […] u es […]en […]y 1704".

La caiguda d'un meteorit i la seva documentació era força excepcional. Abans del Meteorit de Barcelona se n'havien documentat a Nagata (el Japó), el 861; a Ensisheim (França), el 1492; a Jalandhar (Índia), el 1621; a Minamino (Japó), el 1632; a Vago (Itàlia), el 1668; i a Sasagase (Japó), el 1704.

Els Salvador, una llarga nissaga d'apotecaris barcelonins

La família Salvador va ser una llarga nissaga d’apotecaris i botànics barcelonins que van formar el seu gabinet científic, on s'han localitzat les restes del meteorit, entre els segles XVI i XIX. Van crear un dels primers jardins botànics de caràcter científic a Sant Joan Despí i van mantenir correspondència i intercanvis de llibres i objectes amb naturalistes d'arreu del món. El gabinet el tenien a la rebotiga de la seva antiga farmàcia a la cantonada dels carrers Ample i Fusteria. Estava format per una biblioteca, un herbari (actualment el més antic d’Espanya), documents manuscrits, col·leccions de mol·luscs, fòssils, drogues i diverses vegetals i animals dissecats.

Al segle XIX el gabinet va ser traslladat a una masia del Penedès, on va estar ocult fins que el botànic, farmacèutic i químic Pius Font i Quer va aconseguir trobar-lo el 1923. Des de finals de la dècada dels anys 30 del segle passat forma part de l'Institut Botànic de Barcelona.

a fer una tasca ingent de divulgació i de recerca. Durant la Segona República va contractar professorat estranger, i ambicionava elaborar una gran obra que reunís tots els coneixements sobre la flora de la part occidental de la regió mediterrània i de les terres veïnes, dels Alps i d’Algèria, Portugal, el Marroc i les illes Canàries. Amb la victòria de Franco va ser condemnat i apartat de tots els seus càrrecs.

L’estudi s’ha dut a terme a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i al Museu de Ciències Naturals de Barcelona a través d’un projecte de recerca de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).