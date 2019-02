Un dels números més perillosos de la història, al festival de màgia Li-Chang

L’il·lusionista porto-riqueny Reynold Alexander s’atrevirà amb un dels espectacles de màgia més agosarats: atrapar amb la boca una bala disparada per una arma de foc real. Serà durant la gala internacional del Festival Internacional de Màgia - Memorial Li-Chang, que tindrà lloc el 22, 23 i 24 de febrer al Teatre Zorrilla. Es tracta d’un homenatge al mag nord-americà Chung Ling Soo, que va morir el 1918 fent aquest truc. Ara es considera un dels més perillosos de la història. Enric Magoo, director artístic del festival de Badalona, admet que molta gent pateix veient-lo, però subratlla que aquest és un espectacle lúdic que juga amb les emocions: “De la mateixa manera que en una pel·lícula disparen algú i no t’escandalitzes, en un número de màgia extrema tampoc”. La gala la completen l’artista xinesa Huang Zheng, el jove artista Dani Polo, que farà aparèixer para-sols al ritme dels Beach Boys, el duet còmic Los Taps, que canviaran de vestuari fent ús de la màgia, i el mag francès Néstor Hato, premiat en l’últim Congrés Mundial de Màgia 2018, que hi presentarà jocs de cartes propis. La mateixa nit es donarà la menció honorífica a Toni Cachadiña, que, tot i no dedicar-se professionalment a la màgia, ha aconseguit guardons comparables als dels millors professionals.

La màgia i les il·lusions envairan els carrers de Badalona en la 19a edició del Memorial Li-Chang, que aplegarà més de 50 mags locals i internacionals i una vintena d’activitats del 2 de febrer al 12 de març. Un altre dels plats forts serà l’espectacle Embrossa’t (17 de febrer), que celebra el centenari de Joan Brossa. La companyia Adduara Teatre ressuscitarà l’esperit de l’artista amb un espectacle familiar basat en la poesia visual, la dansa, els titelles i la màgia del seu univers. “Brossa tenia molta afinitat amb Li-Chang perquè la poesia visual té una part màgica”, explica Enric Magoo. El festival també proposa un espectacle més gamberro que s’ha anat consolidant les últimes edicions: Màgia i humor, en format de cabaret, que presentarà l’actriu Yolanda Ramos i que compta amb números dels mags Gerard Borrell i Pere Rafart. A més, el festival impulsa el Premi Jove Li-Chang, un guardó en què el públic podrà votar el mag o el grup que més li hagi agradat durant les gales.