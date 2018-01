La malaltia de Parkinson obliga Neil Diamond a deixar els escenaris

El cantant nord-americà Neil Diamond, que demà compleix 77 anys, ha anunciat aquest dimarts que es retira perquè li han diagnosticat la malaltia de Parkinson. "Amb moltes reticències i decebut anuncio la meva retirada dels concerts", ha dit en un comunicat a la seva pàgina web.

El llegendari músic, que ha venut 130 milions de discs arreu del món, deixa els escenaris però diu que vol continuar actiu "escrivint, gravant i fent amb d'altres projectes per molt temps". I ha volgut agrair el suport del seu públic.

Diamond ha hagut de cancel·lar la seva gira a Austràlia i Nova Zelanda en motiu del seu 50 aniversari com a a artista. Aquest diumenge rebrà un homenatge a la 60 edició dels premis Grammy. En la seva carrera ha composat una desena de números u en les llistes, amb temes com "Cracklin' Rosie", "Song Sung Blue", "Longfellow Serenade", "If You Know What I Mean" o "Desiree". Guanyador de diversos Grammy, el referent del pop americà agraeix als seus fans "que aquest viatge hagi estat tan i tan bo".