Festivals musicals europeus fan una crida per poder celebrar les edicions d'aquest any

Una setantena de festivals musicals europeus, entre els quals hi ha el Primavera Sound i el Bilbao BBK Live, subscriuen una declaració conjunta per a la celebració de les edicions d'aquest estiu com a part "crucial" per a la supervivència de la indústria. El Primavera Sound ha anunciat aquest dimarts la seva adhesió al manifest Els festivals es mantenen units arreu d'Europa, en una posició que comparteixen festivals com els danesos Roskilde i NorthSide, el francès Rock en Seine, el noruec Bergenfest, el serbi Exit Festival o el festival de música electrònica d'Alemanya Melt. "Tots esperem poder dur a terme els nostres festivals aquest estiu", assegura una declaració conjunta que serveix per "compartir coneixement" i actuar "units".

Els festivals defensen que són l'última baula d'una cadena alimentària en què els petits jugadors –els artistes, les sales o els tècnics– pateixen tant que potser "no sobreviuran si no tenen l'oportunitat de participar en festivals com aquests". D'aquesta manera, afirmen que estan monitoritzant la situació de prop i cooperant estretament amb les autoritats i els serveis d'emergència per assegurar "el millor i més segur" entorn per a la comunitat dels festivals. "Compartim experiències i coneixement. Estem units", assenyalen.



"Les pròximes setmanes hem de seguir atents a la situació global de la pandèmia i comunicarem conjuntament qualsevol decisió al respecte", manté la posició en què també s'ha adherit l'Associació Europea de Festivals (Yourope). A més, opinen que es tracta de ser "responsables" respecte als esdeveniments i la indústria de la qual formen part.

La majoria dels festivals adherits celebren les seves cites durant els mesos de juny i juliol. Alguns ja han anunciat la seva cancel·lació, com el de Glastonbury al Regne Unit o l'Ultra Music Festival de Miami, i d'altres, com el Coachella, s'han posposat, en aquest cas fins a l'octubre. A Catalunya, el Cruïlla manté les dates de juliol i el Sónar les de juny, però sense descartar cap opció, com ara un ajornament, per al qual caldrà treballar amb Fira de Barcelona per trobar noves dates, si cal. En el cas del Primavera Sound, tal com va avançar l'ARA en exclusiva, ara com ara està més a prop de la cancel·lació que de l'ajornament, a l'espera de converses amb l'Ajuntament de Barcelona.