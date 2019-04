Un manifest del sector cultural alerta del risc d'"involució política" a partir del 28-A

260x366 Josep Maria Pou / FRANCESC MELCION Josep Maria Pou / FRANCESC MELCION

Una cinquantena de creadors i professionals de la cultura fan públic aquest dimecres un manifest que alerta del risc d'"involució política" a l’Estat després de les eleccions del 28-A i criden a combatre una societat "amarada de populisme". Entre els signants, majoritàriament catalans, hi ha noms com Josep Maria Pou, Jorge Herralde, Colita, Rosa Maria Sardà, Mario Gas, Manuel Cruz, Ángel Pavlovsky, Vicky Peña o Xavier Marcé. Advoquen pel "diàleg" i per "viure com una oportunitat el caràcter plurilingüístic i plurinacional" de l’estat espanyol davant de "discursos simplistes que contribueixen a l'enfrontament". El text reclama, a més, el pes econòmic i la influència positiva de la cultura: "Plantem la bandera de la Cultura com a instrument polític decisiu per fer del debat i el diàleg la base del nostre progrés personal i col·lectiu, per fer de la democràcia el centre de la dignitat política de tots els ciutadans", conclou.

El manifest s’ha fet públic aquest dimecres, a tan sols quatre dies de les eleccions al Congrés dels Diputats del 28 d’abril "per fer sentir la veu del sector cultural" en aquest tram final de campanya electoral. "Rebutgem les propostes polítiques que busquen manipular i confondre, que apel·len a les baixes passions i la proliferació i auge de discursos i formacions polítiques que fomenten l’enfrontament, la discriminació, l'abús de la força davant el feble i la construcció de relats racistes, masclistes, xenòfobs, classistes o excloents", afirmen.

En defensa de la cultura

El manifest defensa la cultura com un pilar de la democràcia, de la llibertat i la creativitat i un dret fonamental que s’ha de protegir i potenciar. A més, criden l’atenció sobre la "transcendència" de l’activitat cultural en matèria industrial, laboral i empresarial. L’aportació de la cultura al PIB és de 13.290 milions, recorden, alhora que reivindiquen un tracte igual envers altres sectors econòmics.



Entre els qui s’han adherit per ara al manifest hi ha professionals del món cultural, principalment actors i actrius –i principalment de Catalunya–, però també periodistes, productors culturals, editors, dramaturgs, editors i filòsofs. Els actors Abel Folk, Pep Munné, Ferran Rañé o Anabel Alonso, el realitzador Albert Solé, els editors Daniel Fernández i Jorge Herralde, els periodistes Rosana Torres, Joana Núñez i Xavier Grau, el gestor cultural Joan Francesc Marco, l’agitador cultural Joan Estrada, el filòsof Manuel Cruz i el sociòleg Francesc Mercadé són alguns dels signants del manifest.