Mark Knopfler iniciarà a Barcelona la gira mundial Down The Road Wherever

El guitarrista i cantant britànic Mark Knopfler arrencarà la seva pròxima gira mundial el 25 d'abril de l'any vinent des del Palau Sant Jordi. Segons informa la seva promotora, Doctor Music, l'exlíder dels Dire Straits girarà el 2019 per Europa i els Estats Units per presentar el seu nou àlbum, 'Down the road wherever', que es publicarà al novembre.

A banda de Barcelona, Knopfler farà diverses parades arreu de l'Estat i passarà per València, Madrid, Còrdova i Navarra entre l'abril i el maig. Les entrades pels concerts d'aquesta gira es posaran a la venda el 6 de novembre per un preu que oscil·la entre els 40 i els 105 euros. 'Down the road wherever' és el novè àlbum del músic i, segons la seva productora, consta de "noves cançons moderadament elegants i inspirades en una àmplia gamma de temes". El primer senzill del treball, 'Good on you son', es va publicar el 20 de setembre.