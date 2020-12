Les memòries de Montserrat Carulla, amb l'ARA

260x366 Portada de les memòries de Montserrat Carulla, 'El record és un pont al passat' / ARA Llibres Portada de les memòries de Montserrat Carulla, 'El record és un pont al passat' / ARA Llibres

Recordar Montserrat Carulla a través dels seus records. Aquesta és la proposta de l'ARA, que vendrà les memòries de Montserrat Carulla, la inoblidable actriu que va morir fa 10 dies. El record és un pont al passat es podrà adquirir per 17,95 euros als quioscos fins a l'11 de desembre o a la botiga online de l'ARA fins al 7 de gener.

En les seves memòries, Carulla evoca una infantesa marcada per la Guerra Civil i la postguerra, però també la descoberta del teatre i les seves trobades amb figures de la cultura com Josep Maria de Segarra o Pere Quart. Sempre àvida observadora de la societat catalana, els records de l'actriu també serveixen com a crònica de país i com a testimoni del pas pels escenaris i els platós de cinema d'una intèrpret amb el do per emocionar.

"Els records són insistents, constants, i no et deixen al llarg de la vida –escriu Carulla al llibre–. No els vas a buscar, són ells els que es fan visibles malgrat tu mateix. De vegades apareixen davant teu amb cara amable, i recordes un fet positiu, dolç o divertit que et provoca un somriure. Altres vegades, però, se’t fan presents moments colpidors que voldries no haver viscut mai, però que són allà, als prestatges de la memòria".