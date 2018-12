El menjador de Los Galindos és dins una iurta

Ficar-se a la iurta de Los Galindos és com entrar al menjador de casa seva. Més que un espectacle, hi comparteixen la seva intimitat. I això vol dir circ, humor, surrealisme, gest i diversió. Després de l’exitós Maiurta i d’ Encara no ho sé, Lola, la companyia de circ de Bet Garrell i Marcel Escolano torna a plantar la seva tenda nòmada a la plaça Margarida Xirgu, al Mercat de les Flors, fins al 4 de gener amb l’espectacle UduL.

UduL és “un estat d’emoció, de vida”, diu Escolano. Perquè la particularitat de la iurta és que la pista fa 3,5 metres de diàmetre, molt menys que les de circ tradicional o els escenaris de teatre, que són de quatre a vuit vegades més grans. Això ofereix perspectives insòlites de números de bicicleta artística, equilibrisme acrobàtic, barra giratòria, pallassos i moviment teatral. “Tan a prop i en 360 graus és impossible enganyar, tot queda a la vista i tot ha de ser de veritat”, diu l’artista. Anna Pascual i Benet Jofre, juntament amb Garrell i Escolano, són quatre personatges amb qui compartim “obsessions, deliris i alegries”. “Fem junts un viatge divertit i emotiu, que acaba a bon port. Volem que el públic s’emocioni”, diu Garrell. L’obra, recomanada per a tota la família (a partir de 7 anys), roda des del maig i ja ha passat per Dinamarca, França, Alemanya i desenes de llocs catalans, com el Grec.

Los Galindos coincidiran al Mercat de les Flors amb el coreògraf i ballarí Pierre Rigal, que interpretarà Mobile, un espectacle de moviment i teatre d’objectes en què l’artista i tot el seu univers de mida real estan penjats del sostre, com un mòbil d’Alexander Calder, per “parlar metafòricament d’una societat que és mòbil, més que líquida, gasosa”, diu la directora Àngels Margarit.