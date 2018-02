16 milions d’euros per pagar els deutes de la monarquia

Les circumstàncies en què es va procedir a la venda de la col·lecció de Carles I no permeten tenir una constància exacta del catàleg que va arribar a acumular el monarca. Se sap, però, que incloïa més de 1.500 pintures, 500 escultures i molts altres centenars de peces, com miniatures i tapissos, alguns dels quals, excepcionals, també es poden veure a l’exposició de la Royal Academy. La venda que va promoure la nova república d’Oliver Cromwell va contribuir a recaptar 185.000 lliures per al nou estat, una suma del tot sorprenent per a l’època. Tenint en compte la inflació històrica, el canvi actual que The National Archives atorga a la quantitat abans esmentada és de gairebé 14 milions de lliures, poc menys de 16 milions d’euros. No s’hi afegeix, però, cap plusvàlua de cotització artística a les peces, cosa que podria arribar a multiplicar el preu per cent o fins i tot dues-centes vegades en alguns casos.

El total que es va aconseguir és una xifra ridícula per al valor d’avui. Pel quadre de Correggio Venus amb Mercuri i Cupido es van pagar 800 lliures el 1649, a hores d’ara 60.540. Una de les seves obres que més recentment ha sigut subhastada a Sotheby’s, Madona amb el nen i sant Joan Baptista, es va atorgar el 2011 per 3,6 milions de lliures, seixanta vegades més el preu nominal després d’aplicar la inflació històrica. De Ticià, el mateix any, es va vendre una Madona per 10,6 milions de lliures, 220 vegades més que les 45.000 lliures del 1649 d’una de les seves obres.