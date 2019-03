2018, el millor any de la història de la música en viu a Espanya

La indústria del directe a Espanya va registrar el 2018 el millor any de la seva història en termes de facturació: ha assolit el rècord de 334 milions d'euros, segons consta en el desè Anuari de la Música en Viu, presentat avui a Madrid. Es tracta del cinquè exercici consecutiu de pujades, però l'última és la més important: un 24,1% més de creixement respecte a l'any anterior. Se superen així les xifres prèvies a la crisi. Aquesta dada "trenca la dinàmica de pèrdues viscuda especialment del 2009 al 2012" i "reforça el pes específic d'aquest sector com a pota forta de la música".

L'Associació de Promotors Musicals (APM), la majoritària del sector –amb 74 empreses i més del 80% de la facturació del país–, ha atribuït aquestes xifres a la menor pressió tributària (després de la rebaixa de l'IVA el 2017), al "creixement exponencial" del turisme musical i "a l'atzar", que va deixar una agenda plena d'estrelles globals que van recalar a Espanya.

De fet, sospiten que el 2019 no serà tan bo. "És cert que les últimes xifres han sigut molt bones, i no seria estrany que s'estabilitzessin o hi hagués un lleuger descens el 2019 per pura correcció. Hi ha molt de conjuntural, en la música, perquè vivim un moment de moltes gires internacionals, però també hi ha un component estructural que apunta a una recuperació clara ", ha apuntat Albert Salmerón, reelegit recentment president de l'APM.

Artistes internacionals

Bruno Mars és l'artista internacional que va congregar més públic en les seves cites a Espanya (110.000 persones), seguit de Ricky Martin (80.000 persones en 10 concerts) i Shakira (71.000 persones en cinc espectacles).

Artistes espanyols

Entre els artistes espanyols destaquen, empatats, Operación Triunfo i Pablo Alborán, amb 288.650 espectadors (en 24 i 30 concerts, respectivament), seguits de Fito & Fitipaldis, Pablo López i Dani Martín.

Festivals de música

El llistat de festivals queda així:

Arenal Sound de Borriana (Castelló) i Medusa Sunbeach Festival de Cullera (València): 300.000 assistents en 6 jornades

Mad Cool de Madrid: 240.000 persones en només tres dies

Primavera Sound de Barcelona: 220.000 persones en 5 jornades

Albacete Vinya Rock de Villarrobledo: 210.000 en 3 dies

Rototom Sunsplash de Benicàssim: 208.000 en 7 dies

FIB de Benicàssim: 170.000 en 4 dies

Almeria Dreambeach Villaricos de Cuevas de Almanzora: 155.000 en 5 dies

Weekend Beach Festival de Torre del Mar, a Màlaga: 140.000 en 3 dies

Sónar de Barcelona: 126.000 persones en 3 dies

Problemes pendents

"Tenim fronts oberts, com el món de la revenda, que ens està consumint en els últims anys", han denunciat des APM, abans d'acusar Google de ser "còmplices d'una estafa, a l'acceptar publicitat d'una empresa que fefaentment està enganyant". Es refereixen així a la política d'aquesta empresa de posicionar en llocs privilegiats de les seves cerques companyies de revenda, una política que la tecnològica va anunciar fa més d'un any que canviaria perquè els usuaris fossin conscients que no estaven adquirint entrades en punts oficials ni al preu original.

Una altra preocupació és la situació "volcànica" de la SGAE. Volen pressionar les administracions públiques perquè "es reconegui no només el caràcter social i cultural de la música, sinó també a nivell econòmic i industrial ".