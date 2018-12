El ministeri de Cultura demana a la SGAE que aclareixi si hi ha conflictes d'interessos a la nova junta

Al ministeri de Cultura tenen "dubtes raonables" que alguns membres de la nova junta directiva de la SGAE, sorgida d'unes eleccions que "no van respectar la llei de la propietat intel·lectual", no tinguin un "conflicte d'interessos", i per això el ministre José Guirao els ha enviat un requeriment per garantir que la gestió de l'entitat està "lliure d'influències dels usuaris del seu repertori".

El ministeri dona un termini de cinc dies a la junta presidida per José Ángel Hevia perquè "confirmi fefaentment" després del dictamen de la comissió deontològica que "cap del seus actuals components es troba en una situació de conflicte d'interessos". L'administració vol que Hevia confirmi "en la data del requeriment" que no segueix sent l'administrador únic de Busindre Producciones SL.

El requeriment també centra l'atenció en "l'absència d'informació" sobre el nomenament dels membres de la comissió deontològica, que serien els encarregats de dictaminar si existeix o no aquest conflicte d'interessos.

Cultura també demana a la SGAE que els informi sobre les mesures que estan aplicant per "assegurar una gestió de l'entitat lliure d'influència dels usuaris del seu repertori i per evitar una utilització injusta de les seves obres i prestacions protegides". També que es posicioni sobre el procediment sancionador del consell de la Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC) per incompliment del reglament de la confederació i sobre el "fracàs" de la SGAE per "intentar corregir" els seus incompliments amb els reglaments internacionals.

Si la SGAE no respon al requeriment del ministeri cometrà una infracció lleu per la qual podria ser sancionada.