El ministre de Cultura defensa que les pintures de Sixena es quedin al MNAC fins a la decisió judicial definitiva

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha defensat aquest dijous la permanència de les pintures murals de Sixena al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) fins que hi hagi una resolució judicial definitiva sobre aquesta qüestió, en nom de la "conservació" d'aquestes obres d'art. Quan li han preguntat per aquest assumpte en una entrevista de RAC1 que ha recollit Europa Press, el ministre ha dit: "El més prudent per a la conservació de les obres d'art, sense entrar en un altre tipus de qüestions, és esperar que acabi tot el procés judicial, i una vegada acabi acatar en conseqüència".

"Moure-les ara sense saber la resolució final, suposant que la resolució final sigui moure-les, jo no ho veig. Si després la resolució final és no moure-les, caldrà fer-ho", ha observat el ministre. I ha afegit: "És veritat que aquestes pintures es poden moure, s'han mogut sis vegades, em van explicar ahir, però, com passa amb totes les obres d'art delicades, com menys es moguin millor".

Pel que fa a la polèmica sobre la presència de llaços grocs en l'espai públic, el ministre s'ha limitat a dir: "Tots hauríem de ser prudents, tant els que volen manifestar la seva posició política a través d'un símbol, que és el llaç groc, com aquells que no se sentin representats". "Sempre que algú no s'apropiï de l'espai públic i el privatitzi, tampoc veig més transcendència a aquest tema", ha argumentat el ministre, que ha distingit entre l'espai privat individual a la roba de cadascú i els espais públics en general, en què hi ha unes normes.

"Error gravíssim" a Arco

El ministre ha qualificat d'error gravíssim la retirada de la peça 'Presos polítics espanyols a l'Espanya contemporània', de Santiago Sierra, de la fira Arco: "Va ser la crònica d'un error anunciat. En aquell moment formava part del comitè executiu d'Ifema, i quan me'n vaig assabentar ja vaig dir a tots els membres d'aquesta comissió el que passaria".

També li han preguntat si li agrada que un cantant de rap com Valtonyc sigui condemnat a anar a la presó per les lletres de les seves cançons. El ministre ha demanat respecte envers el procés judicial i ha dit: "No m'agrada ni per a un cantant ni per al veí de la porta de casa". El ministre també ha citat la prohibició inicial de distribuir el llibre de 'Fariña', de Nacho Carretero, i ha afegit: "No m'agraden aquest tipus de coses, però un cop passen és millor deixar-ho en mans de la justícia".

Sobre l'aprovació aquest divendres del decret per a la convalidació del decret llei per exhumar les restes de Franco, Guirao ha demanat esperar a l'aprovació, i s'ha mostrat sorprès que Cs hagi anunciat abstenir-se, després de votar a favor l'any passat al Congrés sobre el mateix assumpte, al·legant una qüestió formal. "El que em sorprèn és la diferència entre un moment tan pròxim i un altre sense que hi hagi motius substancials de canvi de posició. El canvi que la figura sigui un decret llei és una excusa, perquè al final no canvia el contingut", ha afirmat.