El ministre de Cultura canvia d'opinió: hi haurà mesures específiques per al sector

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha avançat aquest divendres que acompanyarà el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, a la reunió que mantindrà els pròxims dies amb el sector de la cultura atesa la seva "singularitat", per tal de pal·liar les conseqüències sofertes pels efectes de la pandèmia provocada pel covid-19.

Es corregirà, d'aquesta manera, el que Rodríguez Uribes va explicar dimarts, quan l'absència de mesures concretes a conseqüència de la pandèmia del coronavirus va indignar una part important del sector cultural.

Mig centenar d'organitzacions de la cultura i la música van manifestar dijous en un comunicat dirigit al ministre la crispació per la falta de mesures específiques per al món cultural. Consideraven "injust" que qualifiqués el sector d'"insolidari" per proposar mesures unilaterals, li demanaven que consensués amb el sector les 52 mesures que li havien remès, i l'instaven a estudiar-les i a donar-los una resposta "real i eficaç".

Una apagada cultural de 48 hores

El Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) i altres sindicats, col·lectius i associacions culturals van impulsar també "una resposta col·lectiva" i van convocar "una vaga de cultura" que es concretaria en "una apagada cultural coordinada a internet" durant els dies 10 i 11 d'abril: "48 hores sense cultura a internet".

La proposta de la convocatòria, que ha començat avui, és "mobilitzar tot el sector perquè es tanquin temporalment tots els canals culturals en línia, que no s'emeti cap contingut cultural en streaming, a través de xarxes socials o pàgines web, que la cultura entri en una apagada digital total per posar-la en valor i reivindicar la necessitat de reconèixer les mesures urgents que tots els agents del sector han proposat al govern espanyol per combatre aquesta crisi". "Ara o mai: apagada cultural!", diu el sindicant convocant.

L'estat de salut de la cultura, "imprescindible per al progrés social"

"El Govern és conscient de les dificultats extremes que estem travessant i, per tant, estudiarem la seva singularitat perquè puguin beneficiar-se de les mesures generals adaptades al seu perfil que ja s'han posat en marxa o les que es puguin dissenyar o aplicar en el futur", ha indicat la ministra aquest divendres al·ludint a l'àmbit cultural a la roda de premsa posterior al consell de ministres.

En aquest sentit, ha afegit que Uribes "convocarà una reunió amb el conjunt del sector de la cultura i de la indústria cultural", a la qual ha convidat Montero, en qualitat de ministra d'Hisenda, "per debatre i escoltar totes les propostes de dificultats reals que hi ha en aquest moment i donar resposta en la mesura de les possibilitats a aquesta situació".

"El Govern és plenament conscient que la cultura és la llibertat, i la llibertat, la democràcia", de manera que, ha conclòs, la cultura "és un sector imprescindible per al progrés social".