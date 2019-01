El ministre de Cultura anuncia que ja hi ha un esborrany "molt inicial" de la Llei de Mecenatge

El govern espanyol fa passos per tenir una nova Llei de Mecenatge: el ministre de Cultura, José Guirao, ha anunciat aquest dijous, coincidint amb una jornada de mecenatge celebrada a Barcelona, que ja en tenen un esborrany "molt inicial". Tot i que encara no hi ha data per a l'aprovació de la Llei de Mecenatge, Guirao afirma que si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat la base de desgravació per al mecenatge augmentarà del 10% al 15%.

Com diu Guirao, la futura Llei de Mecenatge suposarà "una modificació substancial del que hi ha" ara per "organitzar el tema impositiu". "Volem organitzar el tema impositiu, no només el de les desgravacions", subratlla el ministre.

Malgrat tot, Guirao creu que la Llei del Mecenatge existent no està "gens malament" i recorda que quan va ser el director del Museu Reina Sofia va aplicar la llei del 1995 i se'n va beneficiar. També afirma que el marc fiscal espanyol no es pot comparar amb el d'altres països com els Estats Units, on "no hi ha polítiques públiques de cultura".

Un mecenatge de "xifres petites i mitjanes"

Sobre l'augment de la base de desgravació del 10% al 15% –fins a 50.000 euros–, Guirao creu que serà "molt important" perquè el mecenatge a Espanya és de "xifres petites o mitjanes". El ministre parla d'un "mecenatge mitjà", que és el que reben la majoria de museus i biblioteques.

Es calcula que els beneficis fiscals per a la cultura amb l'augment de la base de desgravació i la rebaixa de l'IVA en llibres i diaris digitals serà de 682 milions d'euros, gairebé un 70% del pressupost del sector: "La cultura es nodreix del que se li dona, però també del que s'estalvia", diu Guirao.

L'objectiu del ministre amb l'augment de la desgravació és que les indústries culturals siguin més competitives: "Cultura és un ministeri tradicionalment subvencionat, però totes les indústries culturals han de tenir una altra mena de línia de suport que vagi abaixant les línies subvencionades i tiri cap a una indústria amb un sentit més competitiu. Per això hem posat l'accent especialment en les polítiques de desgravació fiscal", explica Guirao.

El ministre ha recordat altres mesures incloses als pressupostos generals de l'Estat, com la recuperació de la partida de 3,5 milions d'euros per a les biblioteques públiques, l'augment del 20,1% de les ajudes a la protecció de la cinematografia i les ajudes al sector dels videojocs.