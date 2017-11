El ministre de Cultura no es vol pronunciar sobre si el 155 tornarà les obres de Sixena a l'Aragó

La guerra pels béns de Sixena té molts capítols. L'últim es va obrir amb l'aplicació de l'article 155. El 15 de novembre el jutjat d'Osca, emparant-se en el 155, va requerir al ministre de Cultura que donés compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi. Tot i que ja han passat nou dies, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, assegura que encara no ha arribat al registre del seu departament aquest document. Per això, afirma que no pot prendre cap decisió sobre aquest tema. Méndez de Vigo havia assegurat que estudiaria el cas amb "deteniment i diligència" però justifica que no pot actuar perquè no coneix el contingut de la resolució judicial, en la qual també hi ha documentació annexa. "Estic esperant el document, i actuaré amb diligència i deteniment, però necessito la documentació per fer-ho, si no seria frívol", ha manifestat. Per això, assegura que "cal ser seriosos" i que no es pronunciarà sobre si trasllada les 44 obres d'art del Museu de Lleida fins que rebi tota la informació.

La Generalitat no pot actuar

El 155 no és només una nova eina de batalla als jutjats d'Osca, sinó que també ha deixat fora de combat la Generalitat. El passat 15 de novembre, per primera vegada, la Generalitat no va poder recórrer la decisió del jutjat d'Osca perquè el ministre és qui actua com a conseller de Cultura provisional en aplicació, precisament, de l'article 155. El conseller Lluís Puig, destituït del càrrec, ha criticat que el jutjat d'Osca demani ara al ministre de Cultura el retorn de les 44 obres de Sixena del Museu de Lleida aprofitant l'aplicació del 155. Puig assegura que no és ni "el lloc, ni la forma ni el moment" per resoldre un conflicte de "molt més llarga transcendència i profunditat". Per això, ha reclamat a Méndez de Vigo mantenir una actitud "madura, seriosa i pacificadora" davant la resolució judicial perquè "retornar les obres d'art en un moment de conflicte no ajudaria".

Les al·legacions del Museu de Lleida

Puig ha lamentat que no s'hagi pogut recórrer la decisió judicial pel "veto" del govern espanyol. Sí que ho va poder fer el Consorci del Museu de Lleida, que ahir dijous va presentar un escrit d'al·legacions. El Museu de Lleida va poder entrar en l'escenari d'aquest llarg litigi el 12 de juliol passat, quan l'Audiència Provincial d'Osca va admetre que n'era part activa.