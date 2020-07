Els francesos XY dibuixen un estol d'ocells al Teatre Grec

La companyia francesa XY està eufòrica i no s'aguanta les ganes d'actuar. El 15 de març, els dinou acròbates de la formació van sortir per última vegada a l'escenari i just després es van haver de confinar per la crisi sanitària del coronavirus. Com una bona part del sector de les arts escèniques, els esperava una primavera farcida d'actuacions que van haver de suspendre. Per això tornar a actuar aquest dimarts i dimecres al Festival Grec –les úniques funcions que tenen ara per ara a l'agenda– és, per a ells, una gran festa.

Möbius, que es representarà aquest dimarts i dimecres al Teatre Grec, és un muntatge de gran format amb dinou persones a l'escenari. Tenint en compte que els artistes venen de França i que són una bona colla, mantenir-lo al programa ha sigut tot un repte. De fet, és una de les poques propostes internacionals del Grec que no s'han hagut de cancel·lar per les condicions sanitàries. L'espectacle és el tercer que la companyia farà a Barcelona, després de Le Gran C i Il n'est pas encore minuit..., i fusiona el circ i la dansa mitjançant acrobàcies aèries i coreografies de Rachid Ouramdane.

"Els moviments estan inspirats en els estols d'ocells, que s'obren i es tanquen sense parar", explica la directora de producció de la companyia XY, Peggy Donck. El títol del muntatge fa referència a la idea d'infinit, perquè volien explorar "la idea que, per molt que et moguis, sempre tornes al mateix lloc". Donck assegura que aquest espectacle "és el que marca la maduresa de la companyia" i subratlla que la principal complexitat ha sigut la velocitat amb què es duen a terme les acrobàcies. "Els intèrprets s'han de moure amb molta rapidesa, i aquest ha sigut el repte més important a l'hora de crear-lo", explica la directora.

Una distopia contra el món d'ara

En aquesta conjunció de circ i dansa també s'hi han trobat l'artista madrilenya Maria Ribot, la coreògrafa francesa Mathilde Monnier i el dramaturg i director portuguès Tiago Rodrigues. Junts han creat Please please please, que es representa de dimarts a dijous al Mercat de les Flors, també al Festival Grec. "És una distopia on el present, el passat i el futur es barregen sense jerarquies, qüestionant el que s'està fent ara mateix al món", explica Maria Ribot, que aquest any ha rebut el Lleó d'Or honorífic de dansa de la Biennal de Venècia.

651x366 Un moment de 'Please please please' que es representarà al Mercat de les Flors / GREGORY BATARDON / FESTIVAL GREC Un moment de 'Please please please' que es representarà al Mercat de les Flors / GREGORY BATARDON / FESTIVAL GREC

Els tres artistes han barrejat la dansa, el clown, el teatre i la música per parlar "del poder de la desesperança" i de "la necessitat de repensar i transformar el món". Aquest imaginari apocalíptic pren forma a escena d'un animal monstruós que ha experimentat una metamorfosi. "És una mena de rata escarabat, una criatura que resisteix als temps i ocupa pràcticament tota l'escena", assenyala Monnier.

Treballar a sis mans els ha suposat, diuen, "un repte" i "un desplaçament respecte a la manera habitual de crear", sobretot perquè cadascun d'ells està habituat a un llenguatge diferent. "És molt difícil firmar a tres, però ens hem esforçat per poder estar en desacord i, malgrat tot, continuar avançant", diu Maria Ribot, que afegeix que han viscut "una bona baralla per trobar la simbiosi final" de l'espectacle.