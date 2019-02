El monument a les víctimes dels bombardejos s'utilitza com a magatzem de tubs de plàstic

El monument a les víctimes dels bombardejos, situat a la Gran Via, davant el Teatre Coliseum, sempre ha passat força desapercebut i ha estat bastant ignorat pels vianants. Era poc visible, però ara encara ho és menys. Així ho denuncia en un tuit la historiadora Queralt Solé: "L'escultura, que normalment ja es veu ben poc, ha acabat de desaparèixer al costat del WC portàtil i convertida en magatzem de tubs de plàstic. Circumstancial, però trist" assegura Solé.

No ho sembla, però aquest és el monument q recorda i homenatja el bombardeig i víctimes de març de 1938 a Barcelona. L'escultura, q normalment ja es veu ben poc, ha acabat d desaparèixer al costat del wc portàtil i convertida en magatzem de tubs d plàstic. Circumstancial, però trist. pic.twitter.com/9t9D2uYeoE — Queralt Solé (@QBru) 17 de febrer de 2019

El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha respost amb un altre tuit assegurant que el consistori investigaria amb quins permisos el monument s'ha convertit en un magatzem:

Tens tota la raó, Queralt. Mirem d’immediat amb quins permisos s’ha fet. — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 17 de febrer de 2019

El monument mai ha tingut una vida fàcil. El 1988 l'advocat Josep Benet va demanar que es fes un monument a les víctimes dels bombardejos de Barcelona durant la Guerra Civil. D’aquesta manera, Benet volia retre homenatge al coratge de la població i recordar les paraules de Winston Churchill a Londres quan la capital anglesa va ser també bombardejada: "No vull menystenir la severitat del càstig que ens cau al damunt, però confio que els nostres conciutadans seran capaços de resistir, com ho va fer el valent poble de Barcelona".

No va ser, però, fins al 2003 que el monument va ser inaugurat, gràcies en part a les reivindicacions d’una plataforma anomenada Recuperem la Memòria, Treballem per la Pau. El monument es va inaugurar al lloc on l’explosió d’una bomba que va impactar en un camió carregat de trilita va provocar una devastació enorme el 17 de març del 1938. Al peu del monument hi ha una urna amb els noms de les víctimes.