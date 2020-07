Mor l'actor John Saxon, el mític secundari de 'Malson a Elm Street' i 'Operación Dragón'

L'actor John Saxon, conegut per haver interpretat personatges secundaris a més de 200 pel·lícules, ha mort aquest dissabte als 83 anys. Expert en arts marcials i karate, Saxon va interpretar el bandit mexicà antagonista de Marlon Brandon a Sierra prohibida (1966), va brillar al costat de Bruce Lee a Operación Dragón (1973) i va encarnar el policia Donald Thompson de Malson a Elm Street (1984).

De pares italians emigrats als Estats Units, l'actor va néixer amb el nom de Carmine Orrico a Brooklyn, però als 16 anys va decidir rebatejar-se com a John Saxon i buscar sort al món cinematogràfic del Hollywood dels anys 50. Saxon va debutar a pel·lícules com Ha nascut una estrella (1955), i després va fer el salt a la televisió amb sèries com AW (1964) i Bonanza (1967). El 1966 va assumir el rol d'antagonista a Marlon Brandon a Sierra prohibida, amb el qual va guanyar un Globus d'Or.

Personatges durs i violents

L'actor interpretava sovint personatges durs que s'enfronten als protagonistes de les pel·lícules i amb els quals s'acaben barallant. A El que mató por placer (1962) va donar vida a un soldat psicòtic al costat de Robert Redford i a Joe Kidd (1972) va interpretar un cowboy al costat de Clint Eastwood. Però un dels papers que el va fer més conegut va ser el d' Operación Dragón, en què Saxon encarnava un lluitador d'arts marcials que acaba atrapat en una batalla mortal amb Bruce Lee.

A partir dels anys 80, Saxon va deixar enrere les pel·lícules d'acció i es va endinsar en films de terror. L'actor va aparèixer a Malson a Elm Street (1984), Navidades negras (1974), Tenebrae (1982) i El nou malson (1994), entre moltes altres. Saxon va combinar la seva feina cinematogràfica amb papers a sèries de televisió com S'ha escrit un crim, CSI i Magnum. Els últims anys, l'intèrpret va treballar en produccions com Bring me the head of Lance Henriksen i After the thunderstorm, previstes per estrenar-se l'any vinent.