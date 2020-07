Mor el pintor i gravador Manuel Castro

L'artista Manuel Castro (Córdova, 1944 - Barcelona, 2020) ha mort aquest dimarts als 76 anys, segons han informat les Galeries d'Art de Catalunya. Castro era pintor i gravador i vivia a Barcelona des del 1952. Estudiós del color i gran coneixedor de la història de la pintura, va ser un artista singular al panorama català. Malgrat que la generació d'artistes a la qual pertanyia es va dedicar majoritàriament a l'abstracció, ell va optar per a la figuració personal i narrativa.

Gran lector i viatger, Castro dibuixava personatges amb un esperit nostàlgic, envoltats d'un entorn surrealista i com si visquessin en un món atemporal. A les seves obres els llibres hi tenen una forta presència, i l'artista pintava sovint els personatges llegint en un entorn intimista. Ho feia amb dibuixos de traç senzill però evocador, apel·lant a la complicitat, la reflexió i la curiositat de l'espectador per esbrinar què estava passant a les escenes.

540x545 'Lector', de Manuel Castro, que forma part de la col·lecció Vila Casas / FUNDACIÓ VILA CASAS 'Lector', de Manuel Castro, que forma part de la col·lecció Vila Casas / FUNDACIÓ VILA CASAS

Les seves obres, que s'han exposat a nombrosos espais de Catalunya i de l'estat espanyol, defugen els estereotips. Creava atmosferes càlides mitjançant tons ataronjats, ocres i roigs protagonitzades sovint per personatges amb el rostre difuminat i la mirada perduda. Tenia un interès especial pels vaixells de vapor i les avionetes antigues, que apareixen sovint a les seves pintures.

Al llarg de la seva trajectòria, Castro va ser premiat per l'Ajuntament de Barcelona, va participar a l'exposició col·lectiva Saló de Maig al Museu d'Art Modern de Barcelona i va rebre una beca per ampliar els seus estudis a París. La seva obra es conserva en col·leccions particulars de països com els Estats Units, França i Suïssa. També es pot veure en institucions com la Fundació Vila Casas, la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Nacional de España, la Col·lecció La Caixa i la Universitat de Barcelona.