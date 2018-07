Mor Yvonne Blake, presidenta d'honor de l'Acadèmia de Cinema, als 78 anys

La dissenyadora de vestuari i presidenta d'honor de l'Acadèmia de Cinema espanyol, Yvonne Blake, ha mort aquest dimarts a Madrid als 78 anys, segons ha anunciat la institució. Al llarg de la seva carrera va treballar en 56 pel·lícules. Entre els seus últims treballs hi ha 'Los fantasmas de Goya', de Milos Forman, i 'Encontrarás dragones', de Roland Joffe.

D'origen anglès, Blake va assumir la presidència de l'Acadèmia el juliol del 2016, després de la dimissió d'Antonio Resines, però es va apartar de les seves responsabilitats el gener passat després de patir un ictus. El 2011 va ser reconeguda amb la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, concedida pel Ministeri de Treball i Immigració, i el 2012 el Premio Nacional de Cinematografia.

Entre els seus treballs hi figuren 'Farenheit 451', de François Truffaut; la superproducció 'Nicolás y Alejandra' - per la qual va guanyar l'Oscar el 1971-, 'Jesucristo Superstar', 'Superman', 'Los tres mosqueteros' i 'Robin i Marian'. Va tornar a ser candidata a l'Oscar amb 'Los cuatro mosqueteros', també de Richard Lester, el director amb qui va col·laborar en més ocasions, sis. Entre les grans estrelles que va vestir hi ha Sofia Loren, en el seu debut com a vestuarista, 'La Venus de la ira'; Audrey Hepburn, Marlon Brando, Christopher Reeve -a 'Superman-, Sean Connery, Liza Minnelli, Michael Caine, Omar Shariff, Lawrence Olivier, Gene Hackman, Charton Heston, Elisabeth Taylor, Faye Dunaway, Michael York, Christopher Reeve, Glenn Ford, Ava Gardner, Hanna Schygulla, Hugh Grant, James Franco, Mikhail Baryshnikov, Al Pacino, Robin Williams, Max Von Sydow, Harvey Keitel, Lauren Bacall, Willem Dafoe, Natalie Portman i Robert De Niro.

L'arribada al cinema espanyol als 80

Les seves col·laboracions en el cinema espanyol van arribar a partir dels 80, quan va treballar en pel·lícules com 'Remando al viento', de Gonzalo Suárez; 'Carmen', de Vicente Aranda o 'Bearn o la sala de las muñecas', de Jaime Chávarri. Al llarg de la seva trajectòria va guanyar quatre premis Goya, per 'Remando al viento', 'Canción de cuna', 'Carmen' i 'El Puente de San Luis Rey'.

Durant el mandat d'Yvonne Blake es va constituir la Federació Iberoamericana d'Acadèmies de Cinema i es va reactivar la fundació de l'acadèmia espanyola. També va aconseguir més de 150 noves adhesions -la institució va superar els 1300 membres-, entre les quals hi ha els cineastes Jaime Rosales i Carlos Vermut, actors com Ricardo Darín i Hugo Silva i productors com Enrique Cerezo i Ramón Colom.

Aprenent amb les pel·lícules de terror de la casa Hammer

Yvonne Blake va començar a treballar de molt jove, com assistent de figurinista a la casa de vesturari Bermans, on va dissenyar, entre altres, models per a les pel·lícules de terror de la casa Hammer i vestuari per Margaret Rutherford. Va ser nominada als Emmy i els Bafta en tres ocasions.

Fora del terreny cinematogràfic, el 2015 i el 2016 Yvonne Blake va treballar en el disseny del vestuari del musical teatral 'El último jinete', amb text de Ray Loriga i música de John Cameron, Albert Hammond i Barry Mason.