El Museu d'Auschwitz demana als turistes que no es facin fotos "frívoles" a les vies del tren per respecte a les víctimes de l'Holocaust

El museu de l'antic camp d'extermini nazi d'Auschwitz, construït pel Tercer Reich en la Polònia ocupada, ha demanat a través d'una piulada a Twitter als seus visitants que s'abstinguin de fer-se fotos frívoles en un recinte on van ser "assassinades" un milió de persones.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl