Ada Colau fa una crida a "redescobrir els museus municipals"

Torna a obrir el Museu Frederic Marès de Barcelona i ara, quan es passa davant una creu processional del segle XIV, la ment viatja fins als temps de la gran pesta. La connexió amb el covid-19 és inevitable. El gòtic dialoga de tu a tu amb el present com potser no ho havia fet mai. La pandèmia condiciona la mirada i el visitant bada amarat de l'olor del gel hidroalcohòlic i respirant rere la mascareta. "Només una persona asseguda", diu un cartell. "No romangueu a les dependències més temps del necessari", diu un altre. Una fletxa assenyala el sentit de la visita. A la dreta, abans d'unes escales, una cinta envia un missatge inequívoc: accés tancat.

"Hem tancat els llocs de difícil accés, amb dificultat de circulació o que són un atzucac, com ara les sales dedicades a l'escultura en pedra del segle IX al XVI", explica la cap de programes del Museu Marès, Neus Peregrina. L'escolten una dotzena de periodistes, a més del primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, i l'alcaldessa Ada Colau. "És un dia important després de gairebé tres mesos de confinament", dirà Colau alguns minuts després sota el sol de la plaça del Rei, on farà una crida a "recuperar els espais culturals". "És una oportunitat per redescobrir els museus municipals", afegeix l'alcaldessa seguint la lògica de les terrasses de la Rambla: ara que no hi ha turistes, és l'hora que el públic local reocupi els museus.

Al Marès tothom s'interessa per detalls numèrics. El museu ha obert aquest dimarts amb un terç de l'aforament; és a dir, si en l'era pre-covid podia acollir 395 visitants simultàniament, ara en seran poc més de 100. Les sessions d'accés al museu seran cada 30 minuts i la visita cal concertar-la amb cita prèvia; tanmateix, si algú arriba al museu sense cita prèvia, podrà accedir-hi si l'aforament no s'ha omplert. Hi ha nou horari: de dimarts a divendres de 15 a 21 h, dissabte de 10 a 19 h i diumenge de 10 a 20 h. I fins al 30 de juny, amb un descompte del 50% en el preu habitual de l’entrada, tant al Marès com en els altres museus municipals.

A tocar del Marès hi ha la seu de la plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona (Muhba), un altre dels equipaments culturals barcelonins que han reobert totalment o parcialment aquest dimarts juntament amb el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu del Disseny, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el Castell de Montjuïc, les dues seus del Museu Etnològic i de Cultures del Món i la sala d'exposicions de l'Arxiu Fotogràfic. El Macba es reactiva aquest dimecres, i altres museus com el MNAC, el Picasso, la Fundació Miró i el CCCB reobriran la setmana que ve.

Les instruccions al Muhba són clares: "Respecteu la distància de seguretat de 2 metres"; "En arribar al taulell d'atenció, feu ús de la solució hidroalcohòlica"; "Mostreu la documentació, però no la lliureu si no és imprescindible"... El director del Muhba, Joan Roca, guia una passejada protocol·lària pel Saló del Tinell, i el seguici periodístic mira de caçar alguna frase destacada. Roca fa valer la necessitat dels museus i posa com a exemple la feina de l'Smithsonian als Estats Units, que "està fent una col·lecció sobre el confinament molt interessant". Aprofitant que té l'alcaldessa a prop, Roca li fa una petició: "No us oblideu de les inversions, que el museu presencial ha d'alimentar el museu digital".

El seguici entra a la capella de Santa Àgata. "Per mantenir la distància de seguretat hem reduït l'aforament d'aquest espai a 10 persones", explica un cartell. Colau i Subirats acompanyen Roca fins al retaule del Conestable, la joia de Jaume Huguet, mentre els fotògrafs intenten trobar la imatge que documenti el moment. Hi ha presses o, més ben dit, hi ha una estranya recança, com si dedicar uns minuts a la contemplació del retaule gòtic contravingués alguna norma de l'era pandèmica. Ens hi acostumarem a poc a poc.

Un cop a l'aire lliure, Colau continua amb la mascareta posada mentre celebra la reobertura dels museus municipals i lliga un discurs per agrair tot el que ha fet la cultura aquests mesos: "La cultura ha ajudat molt la població en el confinament. És un bé essencial. Necessitem la cultura i encara més en un moment com aquest". Hi ha equipaments que també necessitaran l'ajuda de l'Ajuntament, com el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró. "S'hi està treballant en un fons covid per alleujar la situació d'aquests museus que depenen molt de l'economia del visitant, del turisme", avança Colau. Parlant del turisme, ¿tira endavant el projecte de l'Hermitage? "Cap novetat, cap conversa nova", diu l'alcaldessa. Acabada la trobada, la premsa desfila per un Barri Gòtic estranyament silenciós.