La música antiga s’escampa pels pobles més recòndits dels Pirineus

Vilanova de Banat és un municipi de la vessant septentrional del Cadí de només 17 habitants i una de les noves incorporacions de la 8a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). La seva església serà l’escenari d’un dels concerts més singulars del festival perquè incorpora, per primera vegada, dansa contemporània de la mà d’una companyia de llarg recorregut i prestigi internacional: Mal Pelo. María Muñoz i Pep Ramis ballaran en un espectacle contemporani, en part improvisat, la música que interpretarà la violoncel·lista Amparo Lacruz al concert 'Bach x 3'. No serà la primera vegada que Mal Pelo balli a ritme de Bach, ja que el compositor alemany ha format part d'altres coreografies de la companyia.

Des del 29 de juny i durant els mesos de juliol i agost, als Pirineus hi sonaran 52 concerts repartits per 37 municipis. El festival, amb un pressupost de 450.000 euros, no deixa de créixer. Enguany cinc municipis han decidit incorporar-s’hi. “El festival té la intenció de vincular la música antiga amb el territori de la manera més transversal possible per arribar a tots els racons”, explica l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. Per al director del festival, Josep Maria Dutrén, la prioritat és créixer cap a França –ja hi ha dos municipis francesos– i no cap a l’Aragó: “A l’Aragó ja tenen festivals de música antiga propis, no volem trepitjar altres iniciatives”, assegura.

Cançons populars

L’Escolania de Montserrat i la Capella de Música obriran el programa el 29 de juny amb la música de Joan Cecerols (1618-1680) i altres compositors montserratins. Aquesta edició serà l’última oportunitat d'escoltar la producció que FeMAP va crear el 2016 de 'Les quatre estacions', d'Antonio Vivaldi, perquè per a la pròxima edició el festival vol crear una nova producció pròpia. Un altre concert destacat seran les 'Cançons populars antigues dels Pirineus', interpretades pel Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i que és el resultat d’un projecte de recuperació a partir de la documentació de l’'Obra del Cançoner Popular de Catalunya' (1920-1936).

Per segon any consecutiu, el festival aproparà la música antiga a centres de salut mental, de persones amb mobilitat reduïda i avis. Es faran un total de 17 concerts de 35 minuts dedicats a aquests col·lectius: "És pràcticament un festival paral·lel", assegura Dutrén.