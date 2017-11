“La música és un bàlsam imprescindible”

“Els Sopa de Cabra tenien un projecte, nosaltres buscàvem un espectacle de clausura i aquest any unim esforços fent una llista única”, va ironitzar el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, quan va revelar l’origen de La Nit dels Sopa, un festival d’un sol dia que es farà al Pavelló de Fontajau de Girona el 9 de desembre i que aplegarà en un mateix escenari el grup gironí, Adrià Puntí i MClan. L’espectacle, que es farà una setmana després del concert dels Sopa de Cabra a La Nit de l’ARA al Palau de la Música (el 27 de novembre), neix de la necessitat de la banda gironina de buscar nous reptes.

“Després de més de trenta anys als escenaris volem fer coses que mai hàgim fet abans, i no hem fet mai un festival. És una manera fantàstica de tancar una gira de gairebé tres anys”, assegura el cantant de la banda, Gerard Quintana, que també destaca que els feia il·lusió que fos a la seva ciutat. “A Girona és on va començar tot”, recorda. La intenció del grup és repetir el festival, però no saben amb quina periodicitat -si cada any o cada dos-, ni si se centraran en grups de rock o de diferents estils; o si sempre sortiran ells a l’escenari.

De fet, quan van pensar en aquesta primera edició van elaborar una llarga llista d’artistes a qui convidar i, al final, els escollits van ser el saltenc i els murcians. “Amb Adrià Puntí gairebé vam pujar junts, amb els seus primers anys a Umpa-pah; i amb MClan tenim en comú una manera d’entendre i fer rock”, continua Quintana, que també lamenta que Múrcia i Girona “són dues de les ciutats més atonyinades dels últims temps”, en referència a les càrregues policials durant les protestes a l’AVE murcià i durant l’1-O a la capital gironina.

I és que el context polític actual va estar molt present durant la roda de premsa d’ahir a Girona. La mateixa convocatòria es va haver de suspendre dues vegades, primer per solidaritat arran dels empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i la segona perquè va coincidir amb l’aturada del 8 de novembre. I la primera edició del festival se celebrarà en plena campanya electoral del 21-D. “No sabíem si suspendre’l. Vivim temps convulsos, devastadors, però també agraeixes una estona que et permeti fugir de l’actualitat, i la música és un bàlsam imprescindible”, reflexiona Quintana.

El futur dels Sopa

Després del concert del 9 de desembre, on hi haurà també alguns artistes convidats, la banda no té clar el camí que seguirà. Un dels components de Sopa de Cabra, el guitarrista Josep Thió, reconeix que, per ara, no gravaran un disc, sinó que la seva idea és anar publicant senzills. “Enregistrar un disc sencer et suposa un esforç mental i material molt bèstia. En canvi, anar gravant i publicant és més amable”, diu Thió. “Al final, quan treus un àlbum tens deu o dotze fills, però en mimes quatre, i és molt injust”, afegeix Quintana. Sigui com sigui el seu futur, tenen clar que hi ha Sopa per molts anys. “Sentim que formem part d’un sentiment que va més enllà de nosaltres”, asseguren.