La música urbana es fa forta a les Festes de Sants

La tradició i el calendari manen. Després d'acabar les Festes de Gràcia, Barcelona es prepara per viure les de Sants, que comencen aquest dissabte i s'allargaran fins a l'1 de setembre. Força menys massificades, però amb la meitat de carrers guarnits que a les gracienques, les festes verd -i-blanques tornaran a posar el focus en la música, que centrarà bona part de la programació de les tardes i nits de celebració. Com és habitual, alguns dels concerts més multitudinaris són els que se celebraran a l'escenari situat al Parc de l'Espanya Industrial, on la Federació d'Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants organitza els actes unitaris, com el pregó que aquest any farà el presentador Toni Rovira. La nit dels concerts serà la de dimarts, amb l'actuació dels guanyadors del concurs local de grups emergents, Hello Liliput , i un clàssic de les festes majors a Catalunya, els Hotel Cochambre .

Com a bona festa veïnal, la de Sants és un amalgama sonor pensat per acontentar tothom, cosa que s'aconsegueix agafant una mica de cada lloc. En la nit inaugural, per exemple, el visitant pot començar la ruta noctàmbula ballant amb un grup de ska jamaicà (The Sybarites, al carrer Sagunt) per després passar al rock més clàssic (Beat Road, a Galileu) i un grup de tribut dels Beatles (The Flaming Shakers a Robrenyo) i acabar amb la disco-mòbil de la plaça La Farga. Concerts gratuïts, ambient veïnal, preus populars i distàncies curtes són els punts forts de la festa. Sense noms especialment coneguts pel que fa a la programació, destaca la presència dels Smoking Souls, guanyadors del premi Ovidi Montllor al millor disc valencià del 2017. Els de Pego portaran dijous la seva proposta de rock independent en un altre dels escenaris santsencs més concorreguts, el dels Castellers de Sants, a Comtes de Bell-lloc, on també programen EAM, Adama & The Same Song Band, Ojo de Buen Cubero o els rapers Homes Llúdriga.

Precisament el rap, el 'reggaeton' i la música urbana en general són els gèneres amb més presència en la festa d'aquest agost. Algunes de les bandes que emplenaran els carrers de versos, balls i espurnes de reivindicació seran la Resiliència i El Putu Nota (Vallespir de Baix) i una bona part de les actuacions de la festa alternativa de Sants. Organitzada per diversos col·lectius independentistes i de l'esquerra transformadora del barri, la festa celebrarà la seva vint-i-cinquena edició en sis espais repartits pel barri i batejats amb noms simbòlics per a l'ocasió: Roser Benavent, al Calaix de la Vergonya; Teresa Claramunt, al carrer de Càceres; Balbina Pi, a Violant d'Hongria; Salvador Seguí, al carrer de Burgos; Francesc Layret, a Muntadas, i l'escenari del Parc de l'Espanya Industrial. Els grups de la festa alternativa també miren a l''urban': Las Niñas del Corro, Santa Salud, Elane i Jazzwoman, La Clica Pica, El Nota i Machete en Boca seran alguns dels participants.