La música en viu calcula pèrdues de 1.200 milions d'euros per la pandèmia

Les pèrdues causades al sector de la música en viu a Espanya per la crisi sanitària del coronavirus podrien superar els 1.200 milions d'euros, segons recull l'agència Efe. La federació estatal Es_Música, que engloba les principals associacions i agents de la indústria musical espanyola, xifra en 1.265 milions d'euros el forat econòmic causat per la pandèmia des del març del 2020 fins al febrer del 2021. Aquesta dada duplica la que es va oferir fa set mesos, quan la federació va calcular que les pèrdues fins al setembre del 2020 eren de més de 600 milions d'euros. Ho atribueixen, principalment, al fet de no haver pogut desenvolupar la temporada de festivals estiuenca. Això "posa en qüestió la supervivència del sector", diuen.

Així mateix, Es_Música apunta que l'aturada pel covid-19 ha causat, de manera indirecta, un impacte negatiu a l'economia espanyola superior als 7.000 milions d'euros. A l' Anuario de la música en vivo recullen que el 2019 el sector va generar 382 milions d'euros, una xifra en positiu que va ser "rècord" a Espanya després de sis anys de creixement. La pandèmia ha afectat directament els espectacles en viu, la pota del negoci que representa el motor del sector i que està molt per damunt dels ingressos provinents de la música enregistrada.

Més ajudes i una nova legislació

En paral·lel, la plataforma Alerta Roja –que agrupa els treballadors d'espectacles i esdeveniments– ha fet una crida a les administracions públiques perquè ofereixin ajudes. També demanen que es regulin les categories laborals i els models de contractació del sector perquè no quedin en uns certs llimbs jurídics. En una reunió amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, van aconseguir el compromís de l'Estat de valorar un subsidi per a totes les persones que, quan va començar la pandèmia, estaven fora del sistema de la Seguretat Social o tenien baixa per malaltia, però que poden demostrar la intermitència de la seva activitat. Díaz també s'ha compromès a establir "un pla de recuperació i de desenvolupament del sector, elaborat conjuntament amb el ministeri de Cultura i Esports", i a ajudar a negociar el conveni col·lectiu del sector.