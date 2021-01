Més de cent artistes britànics veuen el Brexit com una barrera per actuar a la UE

" Els músics, ballarins, actors britànics i el seu personal de suport han estat vergonyosament bandejats pel seu govern. L’acord fet amb la Unió Europea té un forat on hi hauria d'haver el lliure moviment promès als músics: tothom que faci una gira musical europea necessitarà ara costosos permisos de treball i una muntanya de tràmits per al seu equip". Així s'obre una carta oberta firmada per més d'un centenar d'artistes britànics que publica aquest dimecres The Times.

Grans noms del món de l'espectacle donen suport al que és un crit de rebuig al Brexit i els termes en què s'ha negociat. Entre altres, Elton John, Simon Rattle, Nicola Benedetti, Sting, Bob Geldof, Brian May i Roger Taylor (tots dos de Queen), Michael Eavis (el fundador del Festival de Glastonbury), Ed Sheeran, Roger Daltrey (cantant de The Who), Robert Plant i Peter Gabriel. Molt significativa és la firma de Daltrey, un prominent partidari de la sortida de la Unió Europea. La seva implicació dona idea de la dimensió de l'amenaça.

Els artistes, ja molts castigats per les restriccions a les actuacions en directe imposades per la pandèmia, es queixen que l'acord comercial firmat el dia 24 de desembre entre el Regne Unit i la Unió Europea els obliga a satisfer el cost de visats i altres permisos per accedir als escenaris de la Unió Europea. Això fa del bloc dels 27 un "territori prohibit" per als músics i els creadors culturals britànics en general. La carta titlla el pacte comercial de "fracàs negociador" de l'executiu de Boris Johnson i sosté que amenaça el futur de l’intercanvi cultural amb el continent. L'amenaça és encara més greu per a aquells artistes que comencen. "Tothom que faci una gira musical europea –diu la carta– necessitarà ara costosos permisos de treball i una gran quantitat de tràmits per al seu equip. Els costos addicionals faran inviables moltes gires, especialment per als joves músics emergents".

La veritable responsabilitat

El Regne Unit i la UE s’han culpat mútuament del fracàs negociador, que ha impedit als músics un accés recíproc per fer gires sense visats. La UE sosté que va presentar una ambiciosa oferta que hauria eximit els professionals de la necessitat de visat, però que va ser rebutjada per Westminster. El Regne Unit, per contra, argumenta que l'oferta no incloïa els permisos del personal de suport, i que encara hauria permès als estats membres requerir individualment permisos de treball tant per als artistes com per al personal de suport de les gires.

Des de la Unió Europea, però, s'ha refutat aquesta versió. I fonts de Brussel·les han comentat que el Regne Unit no volia oferir el mateix tracte de reciprocitat als músics europeus en gira pel Regne Unit perquè un dels fonaments del Brexit és posar fi a la llibertat de moviments. Més encara, la setmana passada la revista musical NME va revelar el detall de les negociacions. Mentre que la UE oferia 90 dies d'excepció de visats, el Regne Unit en va proposar només 30.

La diputada conservadora Caroline Dinenage va abordar la setmana passada el problema a la Cambra dels Comuns. I va deixar ben clar quina era la prioritat del Brexit i del govern de Johnson. L'oferta de la UE no hauria posat fi a la lliure circulació dels ciutadans després de la sortida de la UE, amb el consegüent incompliment d'una promesa conservadora als votants, i hauria permès "estades curtes, sense visat, per a tots els ciutadans de la UE”. "Això –va continuar la diputada– simplement no és compatible amb el nostre compromís programàtic de recuperar el control de les nostres fronteres".

Des de l'1 de gener, doncs, tant els artistes com el seu personal necessitaran visats separats per a diferents països i pagar 375 euros per poder desplaçar-se amb els seus instruments i altres equips. Els transportistes que mouen escenaris arreu del continent des del Regne Unit, a més, no podran visitar més de tres ciutats amb els mateixos permisos.

La indústria musical britànica contribueix amb uns 6.100 milions d'euros a l’economia del país. El 2019 la música en directe va representar el 20% d’aquesta xifra. UK Music, un grup de pressió que representa la indústria, ha dit també al govern de Johnson que cal "garantir que la nostra força de treball pugui circular lliurement per Europa", en un règim que no requereixi visats ni permisos de treball.

There are 359 mentions of the £1.2billion fishing industry in the 1248 page Brexit Deal, and the outcome is a completely unworkable shambles.



The £110billion Creative Industries aren't mentioned once. So let's see how well that plays out

#BrexitCarnage — Mark Davyd (@markdavyd) January 19, 2021

La deixadesa amb què Boris Johnson ha tractat el sector la va exposar, també la setmana passada, Mark Davyd, del Music Venue Trust, en una piulada. "Hi ha 359 mencions sobre la indústria pesquera, d'un valor de 1.200 milions de lliures, en les 1.248 pàgines de l'acord del Brexit i el resultat és un desgavell completament inviable. Les indústries creatives, amb un valor de 110.000 milions de lliures, no s’hi esmenten ni un sol cop. Poden explicar per què. Pensen fer un acord separat per a les indústries creatives?"