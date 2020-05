Una dotzena d'associacions creen la Unió de Músics Professionals

Dotze associacions sindicals i professionals de músics de l'Estat han creat la Unió de Músics Professionals (AMP). L'entitat neix com a resposta a "la crisi sense precedents provocada pel covid-19, que ha afectat de manera devastadora la música en viu", i a "l’absoluta desprotecció i precarietat de les músiques i els músics de tot el país, que ha quedat més evidenciada a causa de la falta d’una regulació adequada".

Un dels propòsits de la UMP és fer "més pressió" i tenir "més força" a l’hora de "defensar els drets de les músiques i els músics professionals i exercir d’interlocutors davant el govern central, governs autonòmics i municipals, així com davant entitats socials i empresarials, per aconseguir un nou marc legislatiu que reflecteixi la realitat d’aquesta professió, mitjançant el desenvolupament de l’Estatut de l’Artista", explica l'associació en un comunicat en què constaten que encara no saben si podran acollir-se a les ajudes per a artistes que es van aprovar en el decret llei del 5 de maig, i que, a més, hi ha "molts músics que no podran accedir a cap ajuda transversal". Per això, exigeixen ajuts efectius i una nova legislació o es veuran "abocats a desaparèixer com a col·lectiu professional".

La Unió de Músics Professionals està formada per l'Associació de Músics d'Euskal Herria (Musikari), l'Associació Espanyola de Grups de Música Antiga (Gema), l'Associació Professional de Músics de Jazz i Músiques Creatives d'Andalusia (Andajazz Pro), l'Associació de Professionals de la Música de les Illes Canàries (Promusic), l'Associació Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica (ACIMC), l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), l'Associació de Músics de Tarragona (AMT), l'Associació Professional de Músics de Catalunya (Musicat), Autors de Música Associats (AMA), la Federació Estatal de Músics de Jazz i Músiques Improvisades (Fmjazz), Músicas Ao Vivo Galicia (MAV) i la Societat de Blues de Barcelona (SBB).