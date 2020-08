La nit berlinesa es reinventa

Dietmar-Maria Dimitri Hegemann és un gat vell de l'escena nocturna i techno de Berlín. Es va quedar amb el sobrenom de Dimitri quan era baixista a la banda new wave Leningrad Sandwich a principis dels anys vuitanta, a l'Alemanya dividida. Va ser un dels pioners dels clubs de música techno amb el seu plat volador (UFO) a tocar del Mur de Berlín a finals dels vuitanta. El 1991 va obrir Tresor, fins al 2005 un dels clubs de techno més prestigiosos del món. Tresor va reobrir el 2007 com a Kraftwerk Berlin en una antiga fàbrica tèrmica al centre de Berlín, que acull també el renascut festival Berlin Atonal. Fins que va arribar el coronavirus: fa cinc mesos que està tancat.

"La lluita per sobreviure va començar fa temps, però la majoria de clubs no ho volen acceptar", explica Hegemann. Per llei, si no es paguen dos lloguers comercials el propietari té dret a rescindir el contracte. Durant el coronavirus, el Senat de Berlín va establir que no es podia expulsar els llogaters dels locals fins al 30 de juny; aviat hauran passat dos mesos des de llavors. "Si els clubs no paguen el lloguer els fan fora, l'espai queda lliure i de seguida s'hi construeixen habitatges o apartaments de luxe", diu Hegemann.

El departament de Cultura berlinès va donar unes ajudes directes per fer front a la crisi a clubs i discoteques, amb una dotació mitjana de 81.000 euros per local, i 40 dels 140 clubs berlinesos s'hi van acollir. Una ajuda similar es va donar en altres grans ciutats com Hamburg, i ha estat criticada per ciutats mitjanes i petites on no han rebut cap suport públic. Aquesta injecció econòmica havia de cobrir les despeses de tres mesos, però ja han passat cinc mesos de coronavirus. A molts clubs obrir els suposa més despeses que ingressos, en part per les distàncies de seguretat.

"Quan va tancar el Berghain el 12 de març, just havíem de celebrar-hi el 29è aniversari del club Tresor. Vam pensar que ho celebraríem quatre setmanes més tard, per Setmana Santa. Quan ens vam adonar que la paràlisi ens afectava a tots, ens ho vam prendre com una pausa. Quan de mica en mica vam veure que no hi havia perspectiva, com ara, que no n'hi ha, ens vam adonar de la gravetat de la situació", recorda Hegemann, que veu com Berlín "perd part de l'espontaneïtat de la seva cultura nocturna". Alhora, assegura que aquest pausa forçada els ha donat la possibilitat "d'aturar el soroll dels últims trenta anys, pensar i repensar nous conceptes". Al Kraftwerk Berlin hi vol obrir “un nou espai de tranquil·litat per escoltar bona música estirats a terra amb bons equips enmig de la immensitat de l'antic edifici industrial". Per al músic i gestor cultural alemany, "les idees màgiques per enfrontar-se a la situació corona són ser capaços de cooperar i establir noves aliances".

651x366 Cua per accedir al Berghain Club de Berlín / Getty Images Cua per accedir al Berghain Club de Berlín / Getty Images

Aprofitar al màxim els aforaments dels biergartens i organitzar esdeveniments a l'aire lliure amb distàncies de seguretat si es disposa d'un jardí estan sent les fórmules de l'estiu berlinès per combatre el tancament de clubs i discoteques des del març. Alguns clubs, com el també popular //about:blank, van aconseguir fins a 130.000 euros en una campanya de micromecenatge. Altres locals han començat a reinventar-se, com el temple del techno berlinès, el Berghain, que el 9 de setembre inaugurarà una instal·lació d'art, Studio Berlin, amb obres d'Olafur Eliasson, Tacita Dean i Wolfgang Tillmans, entre d'altres. Al marge, proliferen les raves il·legals i sense mesures anticoronavirus. "Aquesta generació mai ha tingut autèntics problemes, sempre han viscut en un món on tot era possible, i ara els cau aquest confinament... i simplement, els ve tot de nou", opina Hegemann.

Aquest mes d'agost el Senat de Berlín obre una nova convocatòria d'ajudes directes per a clubs i discoteques, aquest cop també per a empreses de menys de deu treballadors, un perfil que no va entrar a la convocatòria del març. Són 30 milions d'euros a repartir. Part del turisme que rep Berlín se sent atret per l'oferta nocturna. Sense clubs, el forat que ha deixat el coronavirus en el sector turístic ha ressonat doblement a la capital, que al juny va rebre un 78% menys de turistes que el mateix mes de l'any passat. Alhora, petites iniciatives i negocis de barris que s'aprofitaven o havien nascut a l'ombra dels clubs han hagut de tancar els últims mesos.

“El que m'agrada és que gràcies al coronavirus he deixat de parlar només sobre música, feina i grans projectes: ara hem tornat a l'essència, parlem de coses senzilles, i això m'agrada", conclou Hegemann.