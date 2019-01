Una nit poètica amb Mario Gas

Mario Gas és sens dubte un dels grans directors de teatre del nostre país i també un dels més versàtils i polifacètics. Home de teatre de cap a peus, Gas ha freqüentat la interpretació i ara s’ha inventat un one man show íntim amb poemes i cançons que li agraden especialment i que pren el nom de la pel·lícula del rei de la comèdia italiana Mario Monicelli. I els amics, amb nom o sense nom, vius o morts, són els protagonistes de la càlida i senzilla vetllada que l’actor proposa i en què el rei del musical s’atreveix a cantar, bellament acompanyat al piano de Bàrbara Granados, des de chanson française fins a Le deserteur, de Boris Vian, passant per Clara, de Joan Baptista Humet. Un cant sentit, amb la veu ben col·locada, que accentua la paraula sense perdre’n l’harmonia. Cançons i molta poesia que Gas modula sense cap altra intenció que acaronar les paraules perquè prenguin el vol i brolli el sentit i la música del poema.

Un univers poètic que arrenca sense presentació amb Salvat-Papasseit i segueix amb Miquel Martí Pol i Lope de Vega. I després José Agustín Goytisolo, Miguel Hernández, Jaime Gil de Biedma, Maria-Mercè Marçal, i poemes desconeguts de l’actor Alejandro Ulloa (la veu de Robert Taylor), un trist relat de Fernando Fernán Gómez i algun text del mateix Gas. Els textos s’encadenen amb fragilitat -res no està pautat i tot és possible-, amb la passió de qui estima, amb la saviesa de qui ironitza, amb la contundència de qui crida, perquè la poesia és tot allò impossible fet possible, que deia Machado. Fins i tot quan l’actor perd els papers -entengueu-me, quan no troba el poema que busca en el gruix de folis sobre el faristol- la impressió d’una ordenada anarquia estableix una envejable complicitat amb l’espectador. Hi ha lloc també per a una mica d’improvisació quan demana si algú li vol fer una entrevista. Cada dia hi haurà un amic que l’acompanyarà una estona. No us la perdeu!