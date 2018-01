'La forma del agua' lidera les nominacions dels Oscars

'La forma del agua', de Guillermo del Toro, encapçala les nominacions de la 90a edició dels Oscars. La pel·lícula del mexicà acumula 13 candidatures als premis de l'Acadèmia de Hollywood, situant-se a només una nominació del rècord que ostenten 'Tot sobre Eva', 'La la land' i 'Titanic'. Entre les nominacions del film hi ha les de millor pel·lícula, director, actriu (Sally Hawkins), actor secundari (Richard Jenkins) i actriu secundària (Octavia Spencer). A més, 'La forma del agua' ha fet el ple en les categories tècniques, una fita que només havien aconseguit abans cinc títols. L'anunci de les nominacions s'ha fet aquest dimarts a Los Angeles i ha estat presentat per Andy Serkis i Tiffany Haddish.

Després de 'La forma del agua', els títols més nominats han estat 'Dunkerque', de Christopher Nolan, que suma un total de vuit nominacions, i 'Tres anuncios en las afueras', de Martin McDonagh, que ha obtingut set nominacions. Les segueixen 'La hora más oscura' i 'El hilo invisible' amb sis nominacions, 'Lady Bird' i 'Blade Runner 2049' amb cinc i 'Call me by your name' i 'Déjame salir' amb quatre.

Entre les notícies que deixen les nominacions destaquen l'absència de Martin McDonagh, el director de 'Tres anuncios en las afueras', en la categoria de millor direcció, i la presència en la mateixa categoria de Greta Gerwig per 'Lady Bird'; Gerwig és només la cinquena dona nominada en la història dels Oscars. Tampoc està nominat Steven Spielberg, director de 'Los archivos del Pentágono', una de les favorites a priori tot i que al final s'ha hagut de confirmar amb només dos nominacions: millor pel·lícula i millor actriu per a Meryl Streep, que fixa en 21 el seu rècord personal de nominacions.

Uns Oscars més diversos

Pel que fa a la diversitat, els Oscars han fet els deures després de l'edició dels #OscarsSoWhite de fa dos anys. Enguany, les nominacions inclouen intèrprets negres com Octavia Spencer per 'La forma del agua', Mary J. Blige per 'Mudbound', Denzel Washington per 'Roman J. Israel, Esq.' i Daniel Kaluuya per 'Déjame salir'. També ha esta nominat el director d'aquest film, Jordan Peele, convertint-se en el cinquè director negre nominat a l'Oscar.

Com als Globus d'Or, Christopher Plummer ha estat nominat a l'Oscar al millor actor secundari pel seu paper a 'Todo el dinero del mundo', on va reemplaçar Kevin Spacey quan el film ja estava rodat arran de l'escàndol sexual de l'actor de 'House of cards'.

La gala dels Oscars 2018 tindrà lloc el 4 de març al Dolby Theatre de Hollywood, a Los Angeles, i el mestre de cerimònies serà el presentador i humorista serà, per segon any consecutiu, Jimmy Kimmel. Per evitar un ridícul com el de l'any passat, quan es va concedir per error l'Oscar al millor film a 'La la land', l'Acadèmia de Hollywood i la consultora PwC han preparat un protocol amb sis noves regles anti-pífia.