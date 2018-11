Les normes per escriure bé els 'wasap' en castellà

Es diu 'la jueza' o 'la juez'? Els 'guardiaciviles' o els 'guardias civiles'? Quin registre mereix un correu electrònic? Cal posar punt darrere d'una emoticona? Aquestes són algunes preguntes que la RAE respon en el seu primer 'Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica' (Ed. Espasa), on atén els dubtes més freqüents dels castellanoparlants i es dirigeix als escriptors digitals. L'obra de moment no es pot consultar online.

La Real Academia Española el va presentar dilluns i va anunciar que en faran 10.000 exemplars. Vol ser un llibre "enormement útil" per al públic en general, "no acadèmic" com la gramàtica, l'ortografia o el diccionari de la RAE, sinó un text que reuneix "píndoles de qüestions gramaticals i ortogràfiques", segons va assenyalar el coordinador de l'obra i director honorari de la RAE, Víctor García de la Concha. Tampoc és un llibre d'estil periodístic, sinó una ajuda per trobar "la millor forma d'escriure i parlar" als països hispanoparlants, i s'abasten des de les qüestions gramaticals de gènere fins a l'ús dels emoticones, l'ortotipografia i fins i tot l'entonació de l'espanyol. La RAE rep cada mes 60 milions de consultes sobre l'ús d'una llengua que fan servir més de 500 milions de persones.

Sobre el llenguatge inclusiu, la RAE es manté taxativa: el masculí genèric en espanyol és el gènere no marcat i pot incloure el femení en certs contextos, de manera que pot designar els dos sexes. L'informe sobre llenguatge inclusiu que han encarregat insistirà sobre la qüestió: "No hi ha raó per pensar que aquest gènere gramatical exclou les dones en tals situacions", afirmen. El llibre d'estil no considera vàlida ni la @ ni tampoc la 'e' ni la 'x': 'todos' inclou les dones i 'tod@s' i 'todxs' no serveixen per fer el genèric. També diuen que el desdoblament de gènere 'hombres y mujeres' pot ser farragós i és innecessari. S'accepta 'todos/as' i 'todos (as)' però afirmen que abusar-ne també és massa reiteratiu.

En els missatges digitals, s'especifica que és millor fer servir 'wasap' com a abreviació i no 'whatsapp' o 'guasap'. O bé 'youtubero' en comptes de 'youtuber'. També es pot fer servir 'tqm' com a abreviació de 'te quiero mucho'. Sobre les emoticones, el manual apunta que cal deixar espai entre emoticones i lletres, i que cal posar punt final si l'emoticona és l'últim element de la frase. I la RAE fins i tot dona el vistiplau a fer servir l'asterisc per corregir un error de picatge previ. També dona permís per no col·locar el signe de puntuació abans de la frase en cas que quedi clar que serà una interrogativa o exclamativa. Alhora, permet marcar l'èmfasi amb fins a tres signes de puntuació, sempre que al davant i al darrere hi hagi el mateix nombre de símbols: "¡¡¡Gol!!!"