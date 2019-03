Una nova generació per al musical ‘Rent’

Daniel Anglès, el director del Teatre Condal, parla amb un entusiasme desbordant del que va significar Rent a la seva vida i la seva carrera. No només l’impacte del musical “va canviar Broadway per sempre”, diu, sinó que creu que “ Rent et canvia la vida, et fa millor, et modifica”. Amb aquesta premissa, el director escènic ha recuperat l’espectacle que ell va interpretar el 1999 i ho fa justament 20 anys després de l’estrena a Barcelona. L’ha dirigit amb un jove repartiment de 5 músics i 17 actors, entre els quals destaquen els noms de Peter Vives -que debuta en el musical de gran format- i el merlinià Iñaki Mur, que conviuen amb actors menys populars com Víctor Arbelo, Júlia Bojonch, Anna Herebia i la debutant África Alonso. L’obra, en castellà, es podrà veure al Condal durant dos mesos a partir de demà.

“A principis dels anys 90 Jonathan Larson no veia als escenaris de Broadway ni els seus amics ni el que els passava”, explica Anglès. Els musicals del moment eren Cats i Els miserables. Se li va ocórrer agafar La Bohème de Puccini i “fer un paral·lelisme amb una joventut que vol trobar el seu lloc al món”, recorda Anglès. El barri llatí del París del 1830 es va convertir en l’East Village de Nova York del 1990 i la tuberculosi es va canviar per la sida, que aleshores causava estralls entre la comunitat LGTBI. Però per a ell la clau de l’èxit va ser que Larson volia portar al teatre “la generació MTV”. “Era fan dels musicals clàssics i, de fet, Sondheim va ser el seu mentor. Va agafar la complexitat teatral d’autors com Sondheim i la potència de melodies com Jesucrist Superstar ”, diu el director.

El missatge de l’obra és el clàssic carpe diem. “Són gent que s’aferra a la vida perquè conviu amb la mort”, afegeix Anglès. Per això creu que “sempre és un bon moment per tornar a Rent ”, malgrat que 23 anys després de l’estrena a Broadway el món ha canviat de manera radical. Ell creu que manté l’actualitat perquè conté tres històries d’amor que normalitzen l’amor homosexual, perquè la sida ja no mata però el seu estigma social continua sent el mateix, i perquè al capdavall l’obra s’ha convertit en un clàssic. “Estic segur que hi ha una generació Rent que vol tornar-la a veure. I hi ha una nova generació que l’ha de descobrir”, diu Anglès. Alguns dels actors gairebé ni havien nascut quan es va estrenar. El Condal espera reviure la “revolució” que va suposar Rent als 90: la venda de marxandatge indicarà si s’aconsegueix.