La nova temporada de l'Atlàntida de Vic serà més multidisciplinària

L'onzena temporada de l' Atlàntida de Vic, que anirà del setembre del 2020 al gener del 2021, fa una aposta per "la innovació i una programació més multidisciplinària", segons ha explicat la directora de l'equipament, Montse Catllà, a l'ACN. El 40% de les propostes tindran un perfil convencional, mentre que el 60% restant en tindran un de "més alternatiu". "Després d'arribar als 10 anys amb el teatre consolidat, ara cal obrir-se a camins amb més risc i a nous públics", ha destacat Catllà. Pel que fa a l'adaptació a l'evolució de la pandèmia, el teatre osonenc ha creat la Sala 4. Es tracta d'un espai digital que oferirà propostes pròpies, però que estarà a obert a una reprogramació si es donés un nou confinament i això afectés la programació presencial.

La celebració del desè aniversari de l'Atlàntida, que va quedar estroncat al mes d'abril pel confinament obligat arran del covid-19, serà el tret de sortida de la nova temporada del teatre. Sota el lema Deu anys en quatre dies, el 25 de setembre començaran quatre dies de propostes que obrirà l'autor Víctor Sunyol i una desena més d'artistes de diferents disciplines artístiques. D'aquest espectacle se'n faran dues sessions, per poder garantir la distància de seguretat entre el públic. Com a cloenda, s'oferirà l'espectacle Tothom ho sap, un recital delicat i emotiu a partir de l'univers de Leonard Cohen.



En la nova temporada s'han previst diversos escenaris de programació en funció de com evolucioni la pandèmia. En total hi haurà 43 propostes que es podran veure en 50 funcions. La xifra és superior a la de l'any passat, i es deu a la reprogramació dels actes de celebració de l'aniversari i dels espectacles cancel·lats durant el confinament.



La música i el teatre segueixen sent els gèneres predominants, però enguany creixen les propostes multidisciplinàries i amb contingut social. El nou impuls a la dansa es materialitza amb el doble de produccions respecte a la temporada anterior. Alguns dels espectacles que ha destacat Catllà en l'àmbit multidisciplinari són del cicle Escenaris, com per exemple The mountain, d'Agrupación Señor Serrano, que s'ha estrenat al Festival Grec, i Alhayat o la suma dels dies, de la companyia La Viciosa.



La programació també inclou El pare de la núvia, amb Joan Pera, L'amic retrobat i T'estimo si he begut. D'altra banda, també destaca Ambre, de Josep Maria Diéguez, amb la col·laboració de Teatre d'Osona, i El saló de les meravelles del mag Hausson al Casino de Vic, entre d'altres.



En l'àmbit de música moderna s'han programat els concerts de Roger Usart, Sopa de Cabra, Núria Graham, Miki Núñez i Obeses. Pel que fa a la dansa, destaquen grans produccions d'àmbit estatal com Play, d'Aracaladanza, i Mulïer i Lú, de la companyia Maduixa. El cicle Grans Concerts també celebra el desè aniversari amb solistes com Grigori Sokolov, Mischa Maisky i Ferran Albrich, entre d'altres.



Amb motiu del confinament, del total d'entrades que ja s'havien venut amb anterioritat, només es va reclamar la devolució del 15%. Això, per al teatre, "diu molt" de l'actitud dels espectadors i del públic i demostra la confiança cap a la cultura i l'equipament. La venda d'entrades per la nova temporada i els abonaments es farà a partir del 15 de setembre.