Una novel·la ambientada en la cort d'Isabel II guanya el premi Edhasa

Amb menys presència de premsa del que és habitual i sense la participació física dels membres del jurat, confinats per evitar el Covid-19 , aquest divendres s'ha anunciat la novel·la guanyadora de la tercera edició del premi Edhasa de narratives històriques , que ha corresposy a La reina en el exilio, d' Herminia Luque . L'obra de l'autora granadina ha sigut l'escollida d'entre 276 novel·les en llengua castellana presentades del premi, que aquest any i per primera vegada en la seva curta història ha comptat amb un finalista, Bellum cantabricum , de José Manuel Aparicio. Totes dues han estat recompensades excepcionalment amb una dotació de 10.000 euros.



La reina en el exilio és una obra ambientada a la cort de la reina Isabel II a París. Luque , historiadora de formació, ha reconegut estar "especialment interessada" en els personatges històrics femenins, i ha volgut reivindicar aquesta monarca borbònica destronada arran de la Revolució del 1868: "Investigant una mica vaig adonar-me que va ser una reina amb moltes més llums del que sembla, però ha estat profundament maltractada pel món de la literatura", ha explicat . L'escriptora, que succeeix Emilio Lara en el palmarès, ha reconegut que el premi Edhasa és "una oportunitat magnífica " perquè s'encamina a ser "el gran reconeixement de novel·la històrica en castellà".

651x366 Guanyadora i finalista del premi / EDHASA Guanyadora i finalista del premi / EDHASA

Una de les anècdotes que ha deixat aquesta tercera edició és el canvi del títol de l'obra premiada, que originàriament es deia Emancipación, per acabar amb aquest La reina en el exilio, consensuat entre autora i editorial, ha reconegut l'editor Daniel Fernández. El jurat ha destacat de l'obra de l'escriptora andalusa unes "veus i personatges femenins especialment aconseguits", i és que les dones són les grans protagonistes d'una novel·la en què Isabel II és el nexe comú entre els personatges de dues línies narratives dins la seva cort.



Si l'obra guanyadora viatja al París del segle XIX, la finalista se situa en les guerres territorials entre l'Imperi Romà i els pobles asturs i càntabres, un tema que segons el seu creador està "poc tractat i té grans dosis d'èpica". José Manuel Aparicio, que ha reconegut estar vivint "un somni" amb el reconeixement, ha explicat que l'essència de la novel·la és la llibertat, "la del poble i la personal del protagonista".