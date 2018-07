S'obre el concurs per escollir nou director de L'Auditori

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van acordar fa uns dies reactivar el concurs que fa un any que està encallat per escollir el nou director de L'Auditori. El càrrec l'ocupa Joaquim Garrigosa des del 2012. Avui s'han anunciat les bases del concurs que escollirà director per als pròxims quatre anys, amb dues pròrrogues de dos més. Els dos objectius principals del concurs són "la recerca de la màxima qualitat i excel·lència en la programació i en l’activitat musical de l’OBC, promovent la seva visibilitat internacional, i la continuïtat dels programes social i educatiu". La convocatòria no especifica els noms de la comissió que farà la selecció, però 3 pertanyen a l'Ajuntament i 2 a la Generalitat.

L'Auditori té un pressupost de 21 milions i una plantilla de 200 persones, 96 de les quals són músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Cada any programa 500 concerts i atreu més de mig milió d'assistents. A més de la seu de l'OBC, gestiona la Banda Municipal de Barcelona i acull en residència diverses formacions. També inclou el Museu de la Música de Barcelona, el centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català, i comparteix edifici amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), gestionada de manera independent.

Des del 1999 ha tingut com a directors Miquel Lumbierres, Joan Ollé (2001-2011), Oriol Pérez Treviño (2011-2012) i Garrigosa.