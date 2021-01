Olga Mesa explora l'amor i el passat en un cicle del Mercat de les Flors

El Mercat de les Flors presenta un cicle dedicat a Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante i la companyia que comparteixen, Hors Champ / Fuera de Campo, amb seu a Estrasburg. Dins d'aquesta constel·lació es podrà veure 2019: estO NO Es Mi CuerpO, Carmen // Shakespeare i Emissions del present. Una altra “pel·lícula amb forats”?. Les obres es podran veure el 21 i 22 de gener i del 29 al 31 de gener.

Olga Mesa torna als escenaris catalans amb una revisió del seu solo estO NO Es Mi CuerpO. L'obra que es va estrenar el 1996 a Madrid forma part de la seva trilogia Res, non verba. Aquí la coreògrafa balla amb l'artista russa Natacha Kouznetsova i amb la col·laboració de Ruiz de Infante. La peça explora el present, a través de Kouznetsova, i el passat, a través d'arxius, fragments, collages, reconstruccions i dispositius sonors i visuals, mentre el cos lluita per buscar l'origen de les seves intencions.

Amb Carmen // Shakespeare, Mesa i Ruiz de Infante exploren l'òpera de Bizet i els sonets d'amor del dramaturg anglès. L'obra està dividida en quatre peces (seducció, conflicte, pèrdua i mort) on s'examinen temes com l'amor i la mort, segons ha explicat Ruiz de Infante. Dins de l'obra, Mesa i Ruiz de Infante juguen amb elements com la llum, el so i l'audiovisual. A través de narratives fragmentades es busca que els espectadors es converteixin en "còmplices" i activin "la seva memòria, consciència i mirada per despertar els sentits", segons ha explicat Ruiz de Infante.

L'última peça del cicle és Emissions del present. Una altra "pel·lícula amb forats"? i es podrà veure a la capella del Macba. Aquesta obra és un dispositiu audiovisual que explora el passat, present i futur a través d'imatges, sons i moviments.

Pel que fa a les noves mesures del Procicat, la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, ha explicat: "No passa res perquè és el que tenim previst". "Tot ho tenim adequat amb unes distàncies i una coreografia molt clínica i molt freda de l'espai, però podem fer-ho", ha afegit.