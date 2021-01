La fortuna de poder cantar òpera amb públic en plena pandèmia

Afortunats i agraïts, així se senten els cantants que són aquests dies a Barcelona assajant l'òpera Les contes de Hoffmann al Liceu. "Ens sentim privilegiats i molt afortunats. Volem donar les gràcies al vostre país. Si tots col·laborem hi ha l'oportunitat que tot canviï", diu la soprano albanesa Ermonela Jaho. "Hem d'aplaudir els esforços que s'estan fent aquí. És una vergonya que altres països ni tan sols ho hagin intentat", lamenta el tenor nord-americà John Osborn. Per què aquest agraïment? Com recorda Osborn, l'estat espanyol és "l'únic lloc" del món que "està permetent fer òpera amb públic". Aquest és l'esperit que ha presidit la roda de premsa en què s'han presentat les funcions de Les contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach, que es faran al Liceu del 18 de gener a l'1 de febrer.

En comptes de les habituals queixes per les restriccions governamentals, paraules d'agraïment perquè a "Barcelona, Madrid, Oviedo, València, Sevilla..." els teatres sí que estan oberts, a diferència del que passa arreu d'Europa i a Amèrica. Com canvien les coses segons qui les viu. Per exemple, la mezzosoprano italoamericana Ginger Costa-Jackson no podia amagar l'entusiasme: "És meravellós poder cantar. És la primera feina que tinc des de fa vuit mesos. És fabulós ser a l'escenari". L'experiència pandèmica d'Osborn és semblant: "L'última actuació va ser el 8 de març. Després tot es va anul·lar. De sobte el meu propòsit de vida havia desaparegut. I llavors em van trucar d'Oviedo per cantar I puritani a finals de setembre". El mestre italià Riccardo Frizzi, que dirigirà l'Orquestra del Liceu en les deu funcions, admet que si no estigués treballant sentiria "enveja" dels que ho fan. Tot plegat fa que entomin l'estrena del dia 18 amb "il·lusió i emoció". "Esperem poder fer totes les funcions", diu Osborn mentre Jaho pica la taula buscant la sort que s'atribueix a la fusta.

651x366 Una imatge de 'Les contes de Hoffmann'. / DAVID RUANO / GRAN TEATRE DEL LICEU Una imatge de 'Les contes de Hoffmann'. / DAVID RUANO / GRAN TEATRE DEL LICEU

Les contes de Hoffmann que arriba al teatre de la Rambla és la reposició del muntatge del director escènic francès Laurent Pelly que ja es va poder veure el 2013 al Liceu, on a més va ser enregistrada per a una edició en DVD. "És un títol ambiciós, amb disset cantants", explica el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, sobre aquesta coproducció amb les òperes de Lió, San Francisco i Berlín. Basada en tres contes d'E.T.A. Hoffmann, la gran òpera d'Offenbach és un viatge fantasmagòric a la ment d'un poeta romàntic. Com explicava Pelly fa vuit anys, l'escenografia basteix "un dispositiu mòbil, com si fóssim dins el cap de Hoffmann i visquéssim la seva fantasia sobre la creació artística". "És una producció meravellosa!", exclama Osborn, content de participar en un muntatge per al qual Pelly es va inspirar en el món tenebrós del pintor belga Léon Spilliaert (1881-1946). "És una òpera tirant a fosca", recorda Agathe Mélinand, responsable de la reposició d'un muntatge en el qual ja va participar quan es va estrenar a Lió el 2005. Offenbach, que va morir el 5 d'octubre del 1880 sense haver acabat l'òpera, "estava molt malalt i malgrat ser una estrella gràcies a les operetes, volia triomfar a l'Òpera de París amb òpera seriosa, volia fer una òpera total", explica.

Veus conegudes a Barcelona

El repartiment inclou veus prou conegudes a Barcelona com John Osborn, que va debutar al Liceu amb la memorable producció de Terry Gilliam de Benvenuto Cellini el 2015, i que hi va tornar amb Les pêcheurs de perles el 2019. Osborn compartirà el paper de Hoffmann amb el tenor mexicà Arturo Chacón-Cruz. En el paper d'Olympia hi ha la soprano russa Olga Pudova, la magnífica Reina de la Nit de La flauta màgica de la temporada 2015-2016, i la madrilenya Rocío Pérez, que debuta al teatre de la Rambla. Les Giulietta són la mezzosoprano georgiana Nino Surguladze (quarta presència al Liceu després de Lady Macbeth de Mtsenk, Rigoletto i Luisa Miller) i Ginger Costa-Jackson (la vam veure el 2019 al díptic Cavalleria rusticana / Pagliacci). I Ermonela Jaho, que fa unes setmanes era la Violetta a La Traviata, assumeix el paper d'Antonia.

Les circumstàncies pandèmiques també han afectat Les contes de Hoffmann. A causa de l’aïllament preventiu de la soprano Adriana González per ser contacte d'un positiu de covid, s’incorpora al repartiment Elena Sancho Pereg, que cantarà el paper de Stella els dies 18, 19, 25, 28 i 31 de gener. González es reincorporarà per fer la seva primera funció el 20 de gener i seguirà el 21, 26 i 30 de gener i l'1 de febrer. "Hem doblat el paper de Stella perquè l'aïllament preventiu no ens impedeixi fer les funcions", diu Garcia de Gomar.

D'altra banda, el muntatge s'han escurçat uns deu minuts "reduint els diàlegs i les repeticions d'alguns cuplets, elements que no afecten ni la història ni l'estructura musical de l'òpera", tal com explica Frizza. Per tant, la durada total, inclosos els dos entreactes, serà d'unes tres hores i mitja, i les funcions s'avancen a les 18.30 per facilitar la tornada del públic a casa.