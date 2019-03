L'òpera sona en directe a l'aeroport del Prat

La Fundació del Gran Teatre del Liceu i Aena han anunciat aquest dimarts un acord de col·laboració, i, per fer-ho, han organitzat un concert a la zona d'embarcament de T-1, a l'Aeroport del Prat. Tres cantants del repartiment de l'òpera 'La Gioconda', que s'estrena l'1 d'abril al teatre de la Rambla, han ofert als usuaris de la instal·lació cinc cèlebres àries del repertori operístic. El recital ha comptat amb les veus de la soprano Anna Pirozzi, la mezzosoprano Ketevan Kemoklidze i el baríton Luis Cansino, que han interpretat peces de les òperes 'Carmen', 'Falstaff', 'Tosca' i 'La Gioconda'.

L'acord implica que Aena es converteixi en nou mecenes de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i patrocinador del 20è aniversari de la reobertura del teatre. A canvi, durant tot el 2019 es duran a terme altres concerts i accions musicals als aeroports de Barcelona, Girona-Costa Brava i Reus. A més, es crearà una aula social amb la finalitat de desenvolupar habilitats de persones amb discapacitat cognitiva. També hi haurà passis especials per als empleats d'Aena per als assajos oberts i tancats, cessions d'espais i promocions.