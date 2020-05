L'oposició municipal demana explicacions a Colau sobre el concert als terrats

Els grups municipals d'ERC, JxCat, Cs, BxC i PP han registrat aquest diumenge una petició conjunta perquè l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, comparegui en una comissió extraordinària i expliqui els "procediments seguits per l'Ajuntament de cara a l'organització del concert col·lectiu Barcelona, ens en sortirem, previst per al 9 de maig però que finalment s'ha cancel·lat. En l'escrit, tal com recull Europa Press, demanen a Colau "el detall i desglossat de les despeses previstes" del concert, al qual l'Ajuntament havia destinat inicialment 200.000 euros i que va ser suspès després que diversos artistes rebutgessin participar-hi un cop es van assabentar de la xifra.

L'oposició municipal també reclama la informació de "quin organisme de l'Ajuntament va ser el responsable de fer la contractació o el conveni d'aquest esdeveniment", a l'expedient del qual els grups municipals sol·liciten accés. Els cinc portaveus municipals li demanen que comparegui en la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament en una reunió extraordinària per donar explicacions sobre aquest tema.

Paral·lelament, en un comunicat, JxCat i ERC destaquen que aquest dissabte Colau "va reconèixer que l'Ajuntament de Barcelona ha utilitzat els mecanismes de contractació que preveu el decret de l'estat d'alarma per organitzar aquest esdeveniment". "Des del mateix dia que Ada Colau va presentar l'esdeveniment com un regal per a la ciutat, es van aixecar diverses crítiques des de diferents sectors culturals de la capital catalana", han lamentat.