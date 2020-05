Com que les respostes aquests dies són escasses, Toni Casares i Oriol Broggi prometen que llançaran moltes preguntes. I tant el director de la Sala Beckett com el de La Perla 29 compleixen la seva paraula. "Molts hem passat per una desubicació inicial que, de cop, t'ho posa en dubte tot. El confinament és la cosa més antiteatral que ens podíem imaginar. Què fem, com ho fem i per què ho fem?", diu Casares per arriar els cavalls. Broggi de seguida s'hi afegeix: "El teatre és cultura en viu. Ens hem trobat amb la necessitat de compartir l'angoixa davant un possible canvi de model de l'activitat", afegeix el director de La Perla 29 en la xerrada virtual que han compartit aquest dimecres i que ha moderat la periodista Gemma Ruiz.

El coronavirus ha difuminat les fronteres de la normalitat i les ha convertit en límits mal·leables, cosa que posa en qüestió la realitat que hi havia abans de la pandèmia. "És important mirar d'on venim i preguntar-se per què han passat les coses que han passat", diu Casares. En aquest sentit, Broggi equipara la tasca del teatre amb la "d'un martell", perquè "té la responsabilitat de plasmar els canvis de la nostra societat". Per al director de La Perla 29, la pandèmia actual pot propiciar reflexions més profundes, i menys "de tuit", als escenaris. "Ens hem deixat portar per unes formes dels debats molt curts, i és difícil reduir els pensaments grossos en trossos petits", subratlla Broggi.

Però, a banda del contingut, la nova normalitat impactarà –encara que sigui temporalment– en les formes que adopta el teatre. Ara per ara, totes les opcions són possibles i això fa que el teatre es dispari cap a territoris desconeguts. "La distància física ens obligarà a fer disposicions de l'escena i del públic diferents –apunta Casares–. La feina del públic no és passiva, els espectadors doten de sentit tot el que està passant". I Broggi afegeix: "Què passarà amb un públic amb mascareta que no té gent al costat? Com es viurà l'experiència teatral?".

Les incògnites es multipliquen. "Què passarà si els actors es fan petons a escena? Què farà el públic, pensarà que s'estan contagiant? Potser no representarem l'escena, sinó que la narrarem de paraula. Potser trobarem noves maneres d'explicar que dos s'estimen", especula Casares. En aquest nou teatre, Broggi pronostica que les pantalles "seran més estremidores" perquè ens recordaran la situació actual.

Combatre la precarietat

Si una cosa queda clara llegint les aportacions dels espectadors al xat de la xerrada és que el públic té ganes de tornar a ocupar les platees. Això anima els directors, que expressen la seva angoixa per les conseqüències de la crisi sanitària en el sector cultural. "Hem de pensar solucions concretes per combatre la precarietat professional", assenyala Casares, que planteja una proposta: "Hauria de ser més fàcil que els autors i els intèrprets no estiguin condemnats a un sol llenguatge. Haurien de poder tocar totes les tecles, poder-se desenvolupar en teatre, cinema i sèries de televisió".

Per a Broggi, "el gran problema és que les estructures queden molt tocades" i "cal trobar la manera de no patir tots". La Beckett ja s'ha compromès a reobrir quan la situació sanitària ho permeti, però les sales privades necessiten una sèrie de condicions perquè això sigui una opció. Al capdavall, és inevitable que el coronavirus canviï el teatre però la clau és com ho farà. Casares ho compara amb el turisme. "El coronavirus posa en dubte el model del gran turisme massificat, però ara el repte és com fer que tothom tingui dret a anar de vacances. Amb el teatre passa el mateix, ha de ser una possibilitat de lleure per a tothom reduint la massificació". I Broggi ho resumeix així: "A nosaltres ens toca repensar el teatre, la manera de fer-lo, els nostres espais. I a l'espectador li cal repensar què vol anar a veure al teatre a partir d'ara".