La llista dels guanyadors dels Oscars 2020

El thriller coreà Parásitos guanya els premis més importants dels Oscars: millor pel·lícula, direcció, guió original i film estranger. És la primera vegada que una pel·lícula no parlada en anglès guanya l'Oscar a la millor pel·lícula i es proclama com a gran triomfadora dels premis. Aquí podeu consultar la llista dels guanyadors dels Oscars.

Millor pel·lícula

Parásitos

Millor direcció

Bong Joon-ho per Parásitos

Millor actriu

Renée Zellweger per Judy

Millor actor

Joaquin Phoenix per Joker

Millor actriu secundària

Laura Dern per Historia de un matrimonio

Millor actor secundari

Brad Pitt per Érase una vez en... Hollywood

Millor guió original

Bong Joon-ho i Han Jin Won per Parásitos

Millor guió adaptat

Taika Waititi per Jojo Rabbit

Millor fotografia

Roger Deakins per 1917

Millor muntatge

Michael McCusker i Andrew Buckland per Le Mans '66 ( Ford v Ferrari)

Millor banda sonora original

Hildur Gudnadóttir per Joker

Millor cançó original

(I'm gonna) love me again, d'Elton John i Bernie Taupin per a Rocketman

Millor vestuari

Jacqueline Durran per Mujercitas

Millor maquillatge i perruqueria

Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker per Bombshell

Millor muntatge de so

Donald Sylvester per Le Mans '66 ( Ford v Ferrari)

Millor mescla de so

Mark Taylor i Stuart Wilson per 1917

Millor disseny de producció

Barbara Ling i Nancy Haigh per Érase una vez en... Hollywood

Millors efectes visuals

Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuchy per 1917

Millor pel·lícula estrangera

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sud)

Millor pel·lícula d'animació

Toy story 4, de Josh Cooley, Mark Nielsen i Jonas Rivera

Millor curtmetratge d'animació

Hair love, de Matthew A. Cherry i Karen Rupert Toliver

Millor curtmetratge

The neighbor's window, de Marshall Curry

Millor documental

American factory, de Steven Bognar i Julia Reichert

Millor curtmetratge documental

Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl), de Carol Dysinger i Elena Andreicheva