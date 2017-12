El toro pacifista que indignava Franco salta a la gran pantalla

“Temps era temps, vivia a Espanya un vedellet anomenat Ferdinando. Els altres toros petits que vivien amb ell corrien, feien bots i s’envestien de cap els uns contra els altres, però no pas el Ferdinando. Li agradava d’allò més jeure ben tranquil i ensumar les flors”. Així comença la història d’un toro que estimava les flors i no era bel·ligerant i que Franco no va acceptar mai. El conte The story of Ferdinand, de Munro Leaf, va ser prohibit i manipulat pel seu pacifisme durant el franquisme, i la democràcia mai va tenir gaire interès a recuperar-lo. És una incògnita si finalment sortirà de l’ostracisme amb l’estrena avui de la pel·lícula Ferdinand de Carlos Saldanha, director d’ Ice Age i Rio.

El cineasta brasiler adapta la història del toro que no vol que li clavin banderilles als temps moderns, però el seu Ferdinand manté el missatge antitaurí de Leaf. “Algunes veus ja l’han criticat perquè es burla dels estereotips espanyols”, assegura Alfons Aragoneses, professor d’història del dret de la UPF, que ha fet una recerca sobre The story of Ferdinand amb Jaume Claret, director del grau d’història, geografia i història de l’art (UOC-UdL).

Aquest toro enemic de les corrides ha tingut una vida plena de vicissituds des que el va crear l’octubre del 1935 Munro Leaf. The story of Ferdinand,amb il·lustracions de Robert Lawson, es va publicar finalment el setembre del 1936 en plena Guerra Civil Espanyola. Als Estats Units va tenir un èxit immediat: la primera tirada de 5.200 còpies es va exhaurir immediatament. En poc temps les vendes eren de tres mil llibres a la setmana i Disney no va desaprofitar l’oportunitat i en va fer un curtmetratge de set minuts dirigit per Dick Richard que es va estrenar el novembre del 1938 i es va emportar un Oscar. “Es va convertir en un clàssic emès la nit de Nadal en molts països occidentals”, diu Aragoneses. A Espanya, però, el Ferdinand no va tenir una vida gens fàcil i la seva història no es va poder veure ni llegir fins que va morir Franco. A Hitler tampoc li agradava i va ordenar que se’n cremessin tots els exemplars perquè considerava que era “degenerada propaganda cultural democràtica”. Quan el líder nazi va ser derrocat, els aliats van distribuir gratuïtament 30.000 còpies del llibre per promoure el pacifisme entre la població alemanya.

D’Espanya a Mèxic

Curiosament, la història del toro que estimava les flors no consta a les llistes de la censura franquista. Aragoneses i Claret creuen que és perquè es tracta d’un de tants casos de precensura. Segurament no es va arribar a presentar mai el llibre perquè una història que qüestiona la masculinitat del toro no tenia cap possibilitat entre els sublevats espanyols. “El més possible és que la productora ni tan sols comencés els tràmits de censura previs a la distribució a la Delegación Nacional de Prensa i Propaganda”, assegura Claret.

El 1967 Ferdinand finalment va aconseguir arribar a Espanya de la mà d’Ediciones Recreativas S.A. La censura hi va donar la seva aprovació però el Ferdinand era irreconeixible: els dibuixos no eren els de Lawson sinó fotogrames de la pel·lícula, el text era molt més llarg i hi havia modificacions geogràfiques i de contingut. L’acció no passava a Espanya sinó a Mèxic. “Si a la versió original l’actitud pacífica de l’heroi té la comprensió de la seva mare i la seva actitud no bel·ligerant és un valor, a la versió espanyola la mirada és molt diferent”, diu Claret. El Ferdinand de Leaf aconsegueix l’admiració del públic perquè la seva decisió de no enfrontar-se al torero és percebuda com una actitud assenyada. A la versió espanyola el seu pacifisme és motiu de befa i preocupació materna. La mare li retreu la indolència i el pressiona perquè canviï i abandoni les seves rareses. “Tot el text és ple de consideracions negatives cap al seu protagonisme”, assegura Aragoneses. El torero que va imaginar Leaf plorava d’impotència perquè el Ferdinand es negava a participar en la corrida. En la versió espanyola, el torero es mostra viril i supura indignació i valentia.

“És molt possible que aquests canvis s’introduïssin per evitar que la distribució quedés paralitzada o, encara pitjor, que es cometés un delicte d’expressió per atacar la veritat i la moral ”, afirma Claret. Els resultats de la censura parcial, però, són més nocius que la prohibició absoluta. Si amb Franco Ferdinand va ser víctima de l’autocensura i la manipulació, amb la democràcia va patir un cert ostracisme. “Encara ara és un autèntic desconegut, mentre que en altres països occidentals és pràcticament patrimoni cultural i emocional”, diu Aragoneses. El 1984 a Espanya Lóguez Ediciones en va publicar una versió en castellà adaptada i sense els dibuixos de Lawson, i més tard ho va fer EdicionesB. El 2016 Kalandraka va recuperar el clàssic en versió catalana, gallega i portuguesa. A Espanya continua sense haver-hi una traducció castellana de la versió original.

El toro, patrimoni protegit

És una incògnita com reaccionarà el públic espanyol, sobretot si es té en compte que els últims anys s’ha produït un cert retorn a l’imaginari romàntic del segle XIX i s’ha reforçat la dimensió “nacional” de l’espectacle taurí. El 2013 el Congrés de Diputats va blindar la tauromàquia davant els Parlaments autonòmics i locals amb una nova llei que té un preàmbul força clar perquè declara que la festa dels toros “és patrimoni històric i cultural comú de tots els espanyols”: “És una manifestació artística en si mateixa desvinculada d’ideologies en què es destaquen els valors profundament humans, com poden ser la intel·ligència, el valor, l’estètica i la solidaritat”.

És realment així? ¿La població espanyola continua tenint aquesta percepció dels toros i la festa està tan arrelada? O són interessos polítics? La reacció del públic a la nova pel·lícula servirà per determinar fins a quin punt el públic espanyol està preparat per a un toro pacifista i antitaurí. Potser es continua preferint el Caramelo, el toro que el 15 d’agost del 1848 es va enfrontar a un tigre i a un lleó a la plaça de toros de Madrid. Quan el Caramelo va guanyar, els espectadors van entrar en deliri. En un gravat, el toro apareix assegut en un tron i a la seva dreta oneja una bandera espanyola on es llegeix “ Viva España ”.