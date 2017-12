La passió teatral de Giorgio Strehler torna a l’escenari

El director teatral italià Giorgio Strehler (1921-1997) és una figura de referència per a moltes generacions d’actors. Creador del Piccolo Teatro de Milà, va renovar el teatre a Itàlia, va introduir-hi Bertold Brecht i va ser un director clau en l’escena internacional. Mario Gas, Carme Elias, Marisa Paredes, Pol López i Carlota Olcina s’hi van emmirallar mentre estudiaven o bé en les seves primeres etapes a l’univers teatral. Vint anys després de la mort de Strehler, els sis intèrprets recuperaran les seves paraules i el seu pensament a Caro maestro!, un espectacle del Teatre Akadèmia capitanejat pel director d’escena Guido Torlonia i que es pot veure des d’avui i fins al 30 de desembre. Torlonia, que va treballar tres anys amb Strehler, ha volgut retre-li així un homenatge per “recordar-lo i acostar-lo als joves”, explica. Juntament amb Ludovica Damiani, han confeccionat una producció que recorre la vida de Strehler a partir de textos seus i entrevistes.

“Ha sigut una feina d’alta costura, perquè hem hagut d’unir frases i pensaments”, explica Torlonia. Els actors, repartits en parelles, posaran veu a les paraules de Strehler en primera persona. Mario Gas farà tàndem amb Carme Elias la primera setmana i amb Marisa Paredes la segona, mentre que Carlota Olcina actuarà amb Pol López la tercera. “Volia reunir veus diferents per recordar Strehler”, assenyala el director, que diu que el muntatge se situa “entre el conte i el documental” perquè també inclou la projecció de vídeos on apareix el protagonista. L’obra, estrenada a Itàlia el 2007, vol ser un cant a la manera de Strehler de veure el teatre. “Era un director enèrgic, un monstre de la vitalitat”, constata Mario Gas. Des del seu punt de vista, aquest homenatge és necessari perquè “no es pot anar endavant sense un reconeixement explícit del lloc d’on venim”.