La pel·lícula ‘Les distàncies’, amb l’ARA

Retrat d’una generació desencantada, la pel·lícula Les distàncies, d’Elena Trapé, és una de les grans favorites als premis Gaudí que es lliuraran el 27 de gener al Palau de Congressos de Barcelona. I precisament el cap de setmana que ve, el dissabte 26 i el diumenge 27 de gener, el DVD de Les distàncies es podrà aconseguir amb l’ARA per només 9,95 euros.

Són set les nominacions que ha rebut el segon llargmetratge de Trapé després de Blog (2010). Pot ser reconegut com a millor pel·lícula, direcció, guió (Elena Trapé, Josan Hatero i Miguel Ibáñez Monroy), protagonista femenina (Alexandra Jiménez), actriu secundària (Maria Ribera), actor secundari (Miki Esparbé) i muntatge (Liana Artigal).

Un retrat generacional de crisi i decepció

Les distàncies explica la història de l’Olívia, l’Eloi, el Guille i l’Anna, que se’n van a Berlín per fer una visita sorpresa al seu amic de l’època de la universitat, el Comas, que viu a la capital alemanya i just fa 35 anys aquell diumenge. Però el que havia de resultar una celebració festiva adopta un to molt diferent. “La idea inicial era parlar de la decepció, tant sentimental com professional -explica Trapé-. Aquests anys de crisi han truncat moltes coses i molts no han fet el salt qualitatiu i econòmic que esperaven fer, i això ha provocat molta frustració”.

Amb aquest rerefons emocional i social, Trapé retrata de manera gens autocomplaent una generació educada per a l’èxit i que s’adona que la realitat és ben diferent.