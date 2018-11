260x366 ‘Penèlope’, la pel·lícula d’Eva Vila, amb l’ARA ‘Penèlope’, la pel·lícula d’Eva Vila, amb l’ARA

Per a la cineasta Eva Vila Purtí (Barcelona, 1975), l’'Odissea' és la història de Penèlope. “Teixint i desteixint manté lluny els aspirants i conserva el tron. A més, ella encarna el mite de l’espera i, aprofitant el moment que vivim, volíem reivindicar l’espera i reinterpretar-la com una forma de lluita activa. L’espera no és una actitud passiva, sinó el lloc on es construeix el futur i el diàleg”, diu Vila, que reinterpreta el clàssic grec des de la perspectiva femenina a la pel·lícula 'Penèlope', el DVD de la qual es podrà aconseguir amb l’ARA el cap de setmana que ve per només 9,95 euros.

A la pel·lícula, Vila converteix la reina d’Ítaca en una modista de Santa Maria d’Oló, un poblet del Moianès on continua fent petits encàrrecs per als veïns, recordant els dies passats però també vivint el present i defensant la seva autonomia davant d’un fill que vol contractar una persona perquè tingui cura d’ella. “És una figura amb un sentit metafòric molt gran que significa les arrels d’on venim i el país, però no a través de la figura de l’heroi que ha viscut les aventures i torna a casa, sinó de la dona que espera i mentre espera construeix un país”, diu Vila, que per a la pel·lícula ha comptat amb un repartiment no professional encapçalat per Carme Tarté Vilardell, que fa de Penèlope, i Ramon Clotet Sala, que interpreta un Ulisses en un paper menys heroic que el que va destinar-li Homer. Aquí és un home gran i desorientat, que no reconeix casa seva ni la gent del poble i que es mou en un espai mitològic, entre la vigília i el somni.

