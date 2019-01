La pel·lícula 'El reino' mana als premis Feroz

El premis Feroz, que concedeix l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, van recompensar amb cinc guardons 'El reino', el 'thriller' de Rodrigo Sorogoyen sobre la corrupció política espanyola, que també surt com a gran favorita als Goya, juntament amb 'Campeones'.

En la gala, celebrada dissabte a Bilbao, la primera fora de Madrid i presentada per l'actriu Ingrid García-Jonsson, 'El reino' es va endur els premis a la millor pel·lícula dramàtica, millor director, millor actor protagonista (Antonio de la Torre), millor actor de repartiment (Luis Zahera) i millor guió (Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña). A l'hora de recollir el premi, Sorogoyen ha advertit: "Seguim explicant històries i fent el millor cinema possible perquè remunti una indústria ferida de mort".

Una altra de les triomfadores de la nit va ser 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, amb quatre premis: millor actriu protagonista (Eva Llorach), millor música original (Alberto Iglesias), millor tràiler i millor cartell.

En l'àmbit interpretatiu, els Feroz han premiat Anna Castillo com a millor actriu de repartiment per 'Viaje al centro de mi madre'; la barcelonina també s'ha endut el guardó a la millor actriu de repartiment d'una sèrie televisiva pel seu paper a la sèrie 'Arde Madrid'.

Els Feroz, que fan distincions entre pel·lícules dramàtiques i comèdies, ha reconegut 'Campeones', de Javier Fesser, com a millor comèdia. I el premi al millor documental ha sigut per a 'Apuntes para una película de atracos', de León Siminiani.

En el terreny televisiu, 'Arde Madrid' i 'Fariña' s'han repartit tots els premis: 'Arde Madrid', els de millor sèrie de comèdia, millor actriu protagonista (Inma Cuesta) i millor actriu de repartiment (Anna Castillo); i 'Fariña', els de millor sèrie dramàtica, millor actor protagonista (Javier Rey) i millor actor de repartiment (Antonio Durán).

Durant la gala, la presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, María Guerra, ha fet un discurs reivindicatiu en què ha demanat millores salarials. "Necessitem sous millors i llibertat d'expressió per als periodistes per poder informar, qüestionar i criticar lliurement", ha dit Guerra. També ha afegit que calen "més dones de tota mena, grasses, lesbianes, grans, guionistes, directores...", i ha admès que temen "un retrocés per Vox i companyia".